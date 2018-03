Alle Verdener Kitas sollen mit Mathe-Kisten ausgestattet werden

Serviceclubs sammeln Spenden

FR

Verden. Schnell und unkompliziert zu helfen, uneigennützig und ehrenamtlich – das ist eine der gemeinsamen Triebfedern der verschiedenen Verdener Serviceclubs, die sich vor Kurzem zu ihrem alljährlichen Treffen im Waldschlösschen in Daverden versammelten. Rund 90 Mitglieder von Rotary, Inner Wheel, Lions und Zonta waren der Einladung des Verdener Rotary Clubs gefolgt, der in diesem Jahr für die Organisation verantwortlich war.