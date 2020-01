Für Beatrice Egli ist es die erste Teilnahme an einer Koch-Show. (2019 Getty Images)

Was haben der Schauspieler Hardy Krüger junior, die Fernsehmoderatorin Silvia Schneider, die Sängerin Beatrice Egli und die Geschwister Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht gemeinsam? - Sie sind vier der insgesamt zehn Kandidaten, die in der neuen Show „MasterChef Celebrity“ von Sky ihre Kräfte messen. Insgesamt elf Episoden gilt es zu überstehen, um am Ende mit 25.000 Euro für einen guten Zweck nachhause zu gehen. Hierfür müssen die Prominenten eine Vielzahl an Einzel- und Teamwettbewerben sowie zahlreiche Duelle rund um das Thema Kochen und Anrichten meistern. Wer gewinnt, entscheiden die Juroren und TV-Köche Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl.

Für die Sängerin Beatrcie Egli ist es der erste Wettbewerb dieser Art. Dennoch gibt sich die 31-jährige Schweizerin siegessicher: „Ich gewinne 'MasterChef Celebrity', weil ich immer die richtige Würze finde, um jedem Gericht die verboten gute Note zu geben. Dabei setze ich auf bodenständige Gerichte.“ Auch ihre Konkurrentin, die Moderatorin Silvia Schneider, setzt auf deftige Kost. Als Inspirationsquelle diente dabei ihre Großmutter: Diese habe ihr manche Tricks und Kniffe beigebracht, erzählt die 37-jährige Österreicherin.

Silvia Schneider setzt in der Koch-Show auf Hausmannskost aus Österreich und Polen. (2018 Getty Images/Matthias Nareyek)

„MasterChef Celebrity“ wird ab Montag, 20. Januar, in Köln produziert. Es handelt sich um ein Spin-Off der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow „MasterChef“, die seit Jahren in der deutschen Variante bei Sky läuft. Mit über 300 Millionen Zuschauern, mehr als 10.000 Kandidaten und einer Ausstrahlung 52 Ländern ging diese 2017 ins Guinnessbuch der Rekorde ein.