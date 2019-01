Regisseur Bryan Singer sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt: Wie der "Atlantic" enthüllte, werfen ihm vier Männer schwere sexuelle Verfehlungen vor. (Jeff Spicer/Getty Images)

Die Negativschlagzeilen um Bryan Singer reißen nicht ab. Erneut sieht sich der Regisseur Vorwürfen wegen sexuellen Verfehlungen ausgesetzt. In einer ausführlichen Investigativ-Story lässt das amerikanische Magazin „The Atlantic“ vier Männer zu Wort kommen, die Singer in den 90er-Jahren sexuell belästigt und mit denen er Sex gehabt haben soll. Während der zwölfmonatigen Recherche hatte die Zeitschrift mehr als 50 Quellen befragt.

Victor Valdovinos, einer der Männer, die Singer beschuldigen, behauptet, der 53-Jährige hätte ihm am Filmset von „Apt Pupil“ die Genitalien gestreichelt. Valdovinos war zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Drei andere Männer, die unter Pseudnoymen von ihren Erfahrungen berichten, führen ähnliche Beschuldigungen auf. Mit Zweien hätte Singer im Alter von 15 beziehungsweise 17 Jahren Sex gehabt. Ben, einer der drei Männer, behauptet, Singer hätte mit ihm Oralsex gehabt, als er 17 oder 18 Jahre alt war. „Er war rücksichtslos, indem er Menschen mit Alkohol und Drogen abfüllte und dann Sex mit ihnen hatte“, gab der Mann an. Des Weiteren habe ihm Singer ohne Zustimmung die Hände in seine Hose gesteckt.

Singers Anwalt Andrew Brettler wies alle Vorwürfe zurück und stritt die Schilderungen der vermeintlich Betroffenen ab. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich der US-Amerikaner verteidigen muss. Im Dezember 2017 wurde er kurz vor der Fertigstellung von „Bohemian Rhapsody“ gefeuert, nachdem er wegen Vergewaltigungsvorwürfen verklagt worden war. Eine Entscheidung im Gerichtsprozess steht nach wie vor aus.

Schon 2014 wurde Singer der mehrfachen Vergewaltigung eines Minderjährigen beschuldigt. Widersprüchliche Aussagen des Anklägers führten damals allerdings dazu, dass die Vorwürfe fallen gelassen wurden.