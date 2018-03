Die Versammlung verlief in harmonischer und einmütiger Weise. Das zeigte sich auch bei allen zu treffenden Entscheidungen.

In seinem Vorstandsbericht machte Sass deutlich, dass sich das Sportverhalten der Menschen ändert. Nur noch ein Drittel der Aktivitäten finde in Sportvereinen statt, zwei Drittel dagegen individuell und unorganisiert. Dennoch leisteten Sportvereine einen großen Beitrag zum Gemeinwohl und seien, so Klaus Sass, maßgeblich für die Aufrechterhaltung des Leistungs-, Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports verantwortlich. In ländlichen Regionen, so Sass weiter, seien die Sportvereine die letzten Anbieter von Freizeitaktivitäten. Diese im wesentlichen ehrenamtlich erbrachten Leistungen müssten daher auch von den Kommunen anerkannt werden.

Ohne dieses ehrenamtliche Engagement könne die SGH nicht existieren. Die Mitgliederzahl hat sich kaum verändert, freute sich der Vereinschef. Zum Jahresende verzeichnete der Verein 178 Mitglieder. 2016 waren es noch 185 Mitglieder. 23 Eintritten standen im vergangenen Jahr 30 Austritte gegenüber. Finanziell bedeute das ein Minus bei den Mitgliedsbeiträgen. Zum Abschluss seines Berichtes machte Sass deutlich: „Wir halten ein vielfältiges Angebot an sportlichen wie gesellschaftlichen Aktivitäten vor und werden unserer Verantwortung als moderner Sportverein, ein Verein von wenigen mit eigener Halle, gerecht. Die Sportgemeinschaft organisiert freiwillig und ehrenamtlich sportliche Aktivitäten für Hülseberg und Ohlenstedt und hält für Schule und Kindertagesstätte entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung, auch wenn das 2018 vermutlich ausläuft. Somit ist unser aller Einsatz im Verein ein Einsatz für die Allgemeinheit und für die Attraktivität der Dorfgemeinschaft in beiden Ortschaften.“

Reger Betrieb herrscht auch in den angebotenen Sparten Damengymnastik mit Doris Klös, Kinderturnen mit Sylvia Finken, Tischtennis mit Max Mayr, Kickboxen mit Christopher Gevatter und Männerturnen und Sportabzeichenabnahme mit Jochen Kindel. Beim Sportabzeichenwettbewerb nahmen 21 Mitglieder teil, darunter neun Jugendliche. Bei den anstehenden Ehrungen machte der Vorsitzende Klaus Sass deutlich, dass der Verein nunmehr 42 Jahre alt sei und dies nur, weil Mitglieder vor und hinter den Kulissen zum Gelingen des Vereins beitrugen und weil Mitglieder mit Engagement und Begeisterung für den Verein da seien.

Für 25 Jahre wurden mit einem Präsent, einer Anstecknadel und einem Dankschreiben Wilfried Blank, Tammo Finken (nicht anwesend), Christiane Hertz-Kleptow (nicht anwesend), Angelina Wendt (nicht anwesend) und der Vorsitzende Klaus Sass, der zugleich seit 25 Jahren Vorsitzender ist, geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Ute Mehrtens, Christa Röhrmann (nicht anwesend), Astrid Sczypka (nicht anwesend), Hans-Joachim Röhrmann und Max Mayr geehrt.

Die turnusmäßigen Wahlen brachten einmütige Wiederwahlen und eine Neuwahl.