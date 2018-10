„Wir wollen unter die Top Ten“, hatte Trainer Gerold Christen vor dem Wettkampf in Verden die Messlatte hoch gehängt. Wohl wissend, dass Erfolg in der Leichtathletik und schon gar nicht im Mannschaftsmehrkampf programmierbar ist. „Jede Athletin darf nur in drei Einzeldisziplinen starten sowie in der Staffel. Pro Disziplin kommen nur zwei Athletinnen in die Wertung“, so Christen zum Regelwerk. Das erforderte eine clevere Teamaufstellung. „Wer kann wo mit seinen Stärken dem Team am besten helfen? Die Frage mussten wir gemeinsam beantworten.“ Die von den SGM-Mädels gefundenen Lösungen passten. Finja Sonnenburg steuerte zum Team-Erfolg eine neue persönliche Bestleistung im Diskuswurf mit 24,33 Metern bei. Lilli Hampe verbesserte ihre persönliche Bestleistung im Hochsprung auf 1,52 Meter.

Einen perfekten Tag hatten die beiden SGM-Küken Franka Zidlicky und Charlotte Hesse erwischt. Die 14-Jährigen rechtfertigten ihre Nominierung mit persönlicher Bestleistung über 100 Meter in 13,83 und 13,82 Sekunden. Charlotte krönte den Tag noch mit Bestleistung im Hochsprung über 1,44 Meter und einem Weitsprung auf 4,88 Meter. Rebecca Christen lief die 800 Meter in 2:38,16 min, Lilli Hampe mit Bestleistung von 2:45,86 Minuten.

Beide 4x100m-Staffeln der SGM in der Besetzung Franka Zidlicky, Charlotte Hesse, Rebecca Christen, Karen Jendrek und Johanna Christen, Bente Hoffmann, Carlotta Michaelsen, Lilli Hampe sicherten sich mit 53,35 und 55,76 Sekunden die Top Ten-Platzierung.