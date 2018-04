Der Stedinger Shanty-Chor aus Lemwerder (im Bild bei einer Ausflugsfahrt im vergangenen Jahr) feiert im kommenden Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Nach der Tradition des Vereins wird ganz bewusst auf hohe Qualität des Liedgutes geachtet. Fast alle Lieder werden vierstimmig vorgetragen, was eine hohe Bereitschaft der Sänger voraussetzt, regelmäßig an den Übungsabenden teilzunehmen.Waren in früheren Jahren 35 bis 40 Sänger Grundlage für die gleichmäßige Besetzung der einzelnen Stimmgruppen, so sieht das ganze heute doch etwas anders aus: 18 bis 22 Sänger bilden das Gerüst, mit dem sich die Chorleiterin auseinandersetzen muss. Besonders bei den Tenören gibt es große Lücken.

Der Stedinger Shanty-Chor sucht daher dringend Verstärkung. Die nächste Gelegenheit, den Chor live zu erleben, bietet sich am Pfingstsonntag, 20. Mai, von 11.30 bis 14.30 Uhr beim Frühschoppen im Garten bei Schierenbeck in Delmenhorst-Heidkrug, Bremer Straße 327. Wer es ganz eilig hat und sich angesprochen fühlt, ist auch an den Übungsabenden jederzeit herzlich willkommen. Diese finden jeden Dienstag von 19.15 bis 21.15 Uhr in der Begu Lemwerder in der Edenbütteler Straße 5 statt.