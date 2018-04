Die Shanty-Group Logger's Men Bremen-Vegesack wird am Donnerstag, 10. Mai (Himmelfahrt), um 10.30 Uhr auf dem Gelände und im Bootshaus Blumenthal den zweiten Blumenthaler Shanty-Frühschoppen starten. In der Zeit von 10.30 bis 14.30 Uhr werden in lockerer Reihenfolge vier Shantygruppen auftreten. Zugesagt haben folgende international bekannte Gruppen: die Shanty-Crew Buitenboord aus den Niederlanden, die Shanty-Crew Tres Hombres ebenfalls aus den Niederlanden und die Shanty-Singers Crossjack aus Oldenburg. Die vierte Gruppe sind die Logger's Men Bremen-Vegesack selbst. Alle Gruppen sehen sich in der Pflicht, die Historie der Arbeitslieder – sprich Shantys – zu pflegen und zu wahren. Der Frühschoppen findet im und am Bootshaus Blumenthal in der Weserstrandstraße 19-21 direkt am Fähranleger Blumenthal statt. Der Eintritt ist frei.