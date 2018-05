Der Capstan Shanty-Chor lädt zum großen Jahreskonzert für Sonnabend, 26. Mai, ab 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) in die Varreler Gutsscheune ein. Unter dem Motto „Shanties und Lieder von Seefahrt, Wellen, Wind und Waterkant“ werden die Besucher in der zum Traumschiff umgebauten Scheune von gut 40 Sängern und fünf Musikern mit einer musikalischen Meeresbrise begrüßt. Dirigentin Anna Koch wird mit einem maritimen Swing-Potpourri einen Seesack voller maritimer Melodien öffnen und mit Shanties, tiefgründigen und auch lustigen Liedern das Programm gestalten. Solos und mehrstimmig vorgetragene Melodien werden in der geschmückten Halle sicherlich die Herzen der Besucher weit öffnen. Zur Unterstützung wurde der Gospelchor Chorios aus Varrel unter Leitung von Kirsten Artal eingeladen. Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Karten gibt es im Vorverkauf für 8 Euro unter der Telefonnummer 0 42 21 / 58 82 09, im DER-Reisebüro im Roland Center und im Rathaus Stuhr sowie für 10 Euro an der Tageskasse.