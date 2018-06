Gut gestärkt nach einem ausgiebigen Unterwegsfrühstück, ging es nach Wuppertal zu einer Fahrt mit der Schwebebahn und zu einer sachkundigen Führung durch das Neanderthal-Museum in Mettmann.

Untergebracht im komfortablen Hotel, traf sich der Shantychor nach dem Abendessen mit dem Männerchor Hochdahl in dessen Vereinsheim zu einem zünftigen Singen und Erfahrungsaustausch. Höhepunkt der Reise war dann der nächste Tag: ein mehrstündiges Konzert im historischen Lokschuppen Hochdahl, zusammen mit dem Männerchor Hochdahl und dem Frauenchor Hochdahl.

Der Shantychor Verden unter Leitung von Günter Ampf wurde an diesem Tag noch durch einen Akkordeonspieler, einen Gitarrenspieler und einen Sänger aus Verden verstärkt. Das Publikum war recht zahlreich erschienen, es gab ausgiebigen Beifall, denn Shantys sind im Rheinland eher selten zu hören. Im Hof konnte man sich in der Pause mit Speisen und Getränken stärken.

Nach dem öffentlichen Konzert fanden sich der Shantychor, der Frauenchor Hochdahl sowie einige Gitarristen noch zu einem gemeinsamen Singen zusammen, womit dieser schöne musikalische Tag zu Ende ging.

Nachdem am Freitag Düsseldorf mit einer Stadtrundfahrt und einer Schifffahrt auf dem Rhein auf dem Programm standen, ging es am Sonnabend zur Zeche Zollverein, wo der Aufstieg auf den Förderturm mit einer herrlichen Rundumsicht auf das Ruhrgebiet belohnt wurde. Unterbrochen von einem gemeinsamen Kaffeetrinken in einem gemütlichen Waldlokal, ging es dann in Richtung Heimat. Mit reichen kulturellen und musikalischen Erlebnissen angefüllt, wurde Verden gegen 19 Uhr erreicht.

Diese von Richard Rust organisierte Reise wird allen Teilnehmern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.