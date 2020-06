"Schockiert": "Sherlock"-Darsteller Benedict Cumberbatch wurde von einem Fan ausgespäht - in seiner Wohnung. (Jeff Spicer/Getty Images)

Als Darsteller des Meisterdetektivs Sherlock Holmes in der britischen Krimi-Serie „Sherlock“ wurde der Brite Benedict Cumberbatch (43) zum Star - und zur von der Öffentlichkeit begehrten Persönlichkeit. Wie sehr, hätte sich der Beinahe-Oscar-Preisträger 2015 (als Hauptdarsteller in „The Imitation Game“) und Ritterorden-Träger allerdings nicht vorstellen können. Im Interview mit Tele 5 enthüllte Cumberbatch, der im Marvel-Universum auch den Avenger-Angehörigen „Doctor Strange“ spielt, dass er von einem besonders aufdringlichen Fan sogar in seiner Privatwohnung ausgespäht wurde.

„Schon ein bisschen“, antwortete Cumberbatch auf die Frage, ob seine Bekanntheit in den sozialen Netzwerken zu Problemen führe. Dann enthüllte er: „Einmal war direkt jemand gegenüber von meinem Haus, in einer angemieteten Wohnung. Derjenige twitterte live und hat ganz genau beschrieben, was ich gerade mache: 'Er zieht sein Shirt aus, geht zum Fenster, zieht sein Shirt wieder an...' - und das, obwohl ich eigentlich Rollos in meiner Wohnung hatte. Um ehrlich zu sein, hat mich das schon ziemlich schockiert.“

Ab 23. Juli ist Cumberbatch in deutschen Kinos in „Edison - Ein Leben voller Licht“ als genialer Glühbirnen-Erfinder Thomas Alva Edison zu sehen. Bei Tele 5 läuft am Mittwoch, 17. Juni, 20.15 Uhr, das britsiche TV-Drama „The Child in Time“.