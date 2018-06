Benedict Cumberbatch brilliert ein weiteres Mal in einer exzentrischen Rolle: als Patrick Melrose in der gleichnamigen Sky-Serie (ab Dienstag, 29. Mai, 20.15 Uhr, Sky1). (2018 Showtime/Sky UK Ltd/Justin Downing)

Im türkis gefliesten Badezimmer in einem edlen New Yorker Hotel sitzt Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch) in der Badewanne. Langsam hebt er die Schnapsflasche und gießt den Inhalt über seinen Kopf. Dann taucht er in das mit Alkohol verfeinerte Badewasser ein. Ungewöhnlich? Nicht für Patrick Melrose. In der Serie „Patrick Melrose“ verfolgt der Zuschauer das schräge Leben eines Protagonisten, in dessen Alltag es kaum Normalität zu geben scheint. Das Absurde beherrscht das Dasein des britischen Aristokraten. Wie er zu diesem Menschen wurde, das klärt sich beim Blick in seine komplizierte Vergangenheit. Sky1 zeigt die fünfteilige Eigenproduktion ab Dienstag, 29. Mai, 20.15 Uhr.

Als Patrick Melrose im Juli 1982 vom Tod seines Vaters erfährt, liegt ihm nichts ferner, als zu weinen. Denn noch heute leidet er unter den Erlebnissen aus seiner Kindheit: Der Missbrauch durch seinen Vater und das Schweigen seiner Mutter, die sich lieber um gesellschaftliche Verpflichtungen sorgte als um ihren Sohn, trieben ihn in zu Alkohol- und Drogenexzessen. In der Auftaktfolge reist der Brite nach New York, um die sterblichen Überreste seines Vaters abzuholen. Er beschließt, sein Leben in den Griff zu bekommen, schwört immer wieder den Drogen ab, nur um wenige Minuten später erneut die Nadel in seinen Arm zu stechen.

Der Brite Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch) reist nach New York, um die sterblichen Überreste seines Vaters nach Hause zu holen. (© 2018 Showtime/Sky UK Ltd/Ollie Upton)

Die Serie basiert auf den Büchern von Edward St. Aubyn, die jeweils ein Schlüsselereignis in den Fokus stellen. Das Publikum verfolgt, wie der junge Mann strauchelt und exzentrisch durch die Welt taumelt. Der deutsche Regisseur Edward Berger fasst in einem Interview mit „Showtime“ zusammen: „Patrick Melrose ist ein sehr selbstzerstörerischer Mann mit einem ausgezeichneten beißenden britischen Humor.“

Diese Figur, aber viel mehr Benedict Cumberbatch, der sie verkörpert, macht die Serie erst sehenswert: Der 41-Jährige, den alle Welt für seine Darstellung von Sherlock Holmes bejubelt hat, vollbringt nun eine weitere Glanzleistung. Denn was hier über die Bildschirme flackert, ist eine einzige Cumberbatch-Show. Er imitiert Stimmen, kann wundervoll sarkastisch Selbstgespräche führen, wütend ausrasten und binnen Sekunden bemitleidenswert zusammenbrechen. Der Spannungsbogen wird nicht durch die Handlung selbst erzeugt, sondern durch die Unberechenbarkeit und Glaubwürdigkeit dieses Anti-Helden. Dazu kommt eine gute Prise Humor, erzeugt durch die Absurdität mancher Szenen oder durch gewitzte Dialoge und Monologe.

Normal geht anders: Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch) versinkt im Drogenrausch. (2018 Showtime/Sky UK Ltd/Justin Downing)

Man muss sich einlassen auf dieses Spektakel, das auch durch eine kunstvolle Bildsprache lebt. An vielen Stellen erinnern die symmetrischen, in gedeckten Farben gestalteten Bilder fast an Wes Andersons „Grand Budapest Hotel“. Abgerundet wird das jeweils einstündige Erlebnis mit sorgfältige ausgewählter und vielfältiger Musik.

Der Autor der Bücher war nicht an der TV-Fassung beteiligt, scheint aber trotzdem zufrieden. „25 Jahre lang haben mich Leute gefragt, ob ich Patrick Melrose sei“, berichtet Edward St. Aubyn laut „Vanity Fair“. Und fügt hinzu: „Es ist also eine große Erleichterung, endlich sagen zu können: 'Nein, Benedict Cumberbatch ist es.“