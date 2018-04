Mit neuen Aufwärmshirts wurde die Altherrenmannschaft des FC Verden 04 ausgestattet. Als Sponsor der Shirts konnte der Lieferservice Kojote GmbH aus Verden gewonnen werden, bei dessen Geschäftsführer Jochen Lohmann sich das Team herzlich bedankt. Damit ist die Mannschaft nun bestens ausgestattet für die Niedersachsenmeisterschaft, für die sich der FC Verden 04 erstmals qualifizieren konnte.

Am Sonnabend, 5. Mai, geht es in Barsinghausen um Punkte und Tore. Insgesamt gehen 16 Teams an den Start. Direkt zum Auftakt trifft der FC Verden 04 im ersten Gruppenspiel auf einen Turnierfavoriten. Es geht gegen die Oldies von Hannover 96 um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Fabian Ernst. Weitere Gruppengegner sind der SC Hainberg und der SC Winkum.