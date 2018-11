Besonders bei Nässe verstärkt sich dieser Effekt deutlich: Dann wird auch die Ampel an der Kreuzung zum schillernden Christbaum. Die unangenehme Folge: für einen Bruchteil von Sekunden verliert der Fahrer Sicherheit und Orientierung.

Soll dieser kritische Zustand geändert werden, so ist hier richtiger Expertenrat gefragt. Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Kann ich nur als Brillenträger etwas machen? Oder habe ich als Nichtbrillenträger auch eine Chance, mein Sehen in der Dunkelheit zu verbessern? Welche Hilfsmittel darf ich im Straßenverkehr überhaupt benutzen?

Diese Fragen und noch viele mehr beantwortet die Augenoptikermeisterin Carmen Dreyer-Winkelmann von der Optic Lounge in Lilienthal in einem Fachvortrag. Dabei wird anschaulich gezeigt, warum der Mensch in der Dunkelheit schlecht sieht und welche Möglichkeiten verschiedenster Art zur Verfügung stehen, dies zu ändern. Natürlich werden die neusten Produkte dazu diskutiert – denn nicht jede Innovation hält was sie verspricht.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr in der Optic Lounge in der Klosterstraße 4 in Lilienthal statt. Dabei wird die Welt des Sehens bei nächtlichen Autofahrten in knapp einer Stunde erklärt. Das Team der Optic Lounge nimmt Anmeldungen unter Telefon 04 29 8/69 79 53 entgegen.