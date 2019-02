Melanie Strate (r.) und ihr fachkundiges Team wissen um günstige Reiseziele. (Marcus Lorenczat, Marcus Lorenzcat)

Dagegen hat sich das Büro gewappnet. ,,Wir bieten die Möglichkeit, Flüge mit der

Sicherheit einer Pauschalreise zu buchen – inklusive Reisepreissicherungsschein.‘‘ Dieser ist bei Pauschalreisen seit Jahren Gesetz und sichert den Reisenden gegen Insolvenz der Anbieter ab.

Durch die Fluglinieninsolvenzen, wie zuletzt von Germania, werde es in den kommenden Monaten auch schwieriger, günstige Flüge zu bekommen, ist sich die Fachfrau sicher. „Werden die kleineren Flughäfen, die bisher von diesen Linien angeflogen wurden, nicht mehr genutzt, wird es auf den verbleibenden Flughäfen knapp“, sagt Strate. „Ich kann unseren Kunden nur dazu raten, sich schon jetzt Gedanken um ihren Urlaub zu machen und diesen im Reisebüro zu buchen.“

In diesem Jahr dürften die Reiseschnäppchen aufgrund der verminderten Konkurrenz am Himmel magerer als in den Vorjahren ausfallen, erläutert Strate. Ihr Tipp: Wer von einem norddeutschen Flughafen in den Urlaub starten will, sollte sich rechtzeitig kümmern, da die Plätze durch Umbuchungen rar werden.

Als Reiseziele schlagen Strate und ihre Kolleginnen Delia Bürger, Birgit Wallbaum, Simone Benken sowie Claudia Fastenau unter anderem Kreuzfahrten über das Mittelmeer vor. Griechenland ist den Expertinnen zufolge nach wie vor angesagt, ebenso Tunesien. „Dort bietet sich den Touristen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.“