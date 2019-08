Oberneulander Grundschüler üben den Übergang an einem Zebrastreifen. (Sheila Schönbeck)

„Bei unserer letzten Laufaktion sind 95 Prozent unserer Schüler zu Fuß, mit Fahrrad, Roller oder dem Bus zur Schule gekommen“, sagt Simon Lam, stellvertretender Schulleiter, sichtlich stolz. Bei 280 Kindern sind demnach 266 von ihnen nicht von ihren Eltern mit dem Auto gefahren worden. Damit konnte das vorherige Ergebnis noch einmal um fünf Prozent gesteigert werden. Zwei Mal im Jahr zählen die Lehrer zwei Wochen lang, wie die Schüler morgens zur Schule kommen. Wer ohne Auto die Einrichtung an der Oberneulander Landstraße erreicht, bekommt einen Stempel. Vor drei Jahren lag die Zahl derer noch bei 78 Prozent.



Erstmals in Berührung mit dem Projekt kam die Schule im Jahr 2005. Damals stellten Verena Nölle und zwei weitere Mitstreiterinnen, die sich mittlerweile zurückgezogen haben, den Schulexpress auf einem Elternabend vor. Die Idee: Die Grundschüler treffen sich an bestimmten Orten – ge-

kennzeichnet durch ein Haltestellenschild – um gemeinsam einen Schulweg von etwa 15 Minuten zu gehen. Im Laufe der Jahre wurden es immer mehr. Mittlerweile gibt es zehn solcher Haltestellen im Stadtteil. Bis zu diesen Treffpunkten können die Eltern ihre Kinder auch mit dem Auto bringen. Nölle, Mutter von vier Kindern, wollte somit das Autochaos vor den Grundschulen minimieren. Ein Jahr zuvor hatte sie den ersten Schulexpress an der Grundschule in Borgfeld eingeführt, die ihre Tochter damals besuchte.



Es gibt noch einen weiteren Vorteil dieses Projekts. „Kinder, die sich

bewegen, sind klüger. Außerdem stärkt es ihr Selbstbewusstsein, weil sie den Schulweg allein gemeistert haben. Sie kommen gut gelaunt und ausgeglichen in der Schule an“, so die Erfahrung der gelernten Veranstaltungskauffrau. Das kann Lehrer Simon Lam nur bestätigen: „Die Kinder kommen mit stolzgeschwellter Brust in der Schule an. Die Kollegen merken auch eine Veränderung im Unterricht. Die Kinder sind entspannter, weil sie auf dem Weg schon mit-

einander gequasselt und frische Luft getankt haben.“



Der Stadtteil Oberneuland ist bekannt für seine engen Straßen und das hohe Verkehrsaufkommen. Wenn sich Busse begegnen, müssen sie auf die Fußwege ausweichen. Laut Nölle und Lam geschieht dies auch, wenn dort Kinder gehen. Dennoch hat sich in Sachen Verkehrssicherheit rund um die Schule einiges getan. So gibt es seit wenigen Jahren zwei

Zebrastreifen, einen in der Mühlenfeldstraße, den anderen an der

Rockwinkeler Heerstraße. In der

Oberneulander Landstraße sorgen

ab 7.30 Uhr Elternlotsen zusätzlich für den sicheren Übergang. „Wir können die Eltern beruhigen. Es gibt keinen unsicheren Zugang zu unserer Schule“, versichert Lam.

Man wolle den Eltern Ängste nehmen. Doch mittlerweile müsse man viele Eltern gar nicht mehr überzeugen. Nun gelte es, die hervorragende Quote zu halten.

Zu dem Projekt gehört zudem ein

jährlicher Projekttag. Während

die Erstklässler den Umgang mit

dem Roller üben, flicken die Viertklässler Reifen und lernen an

einem Lastwagen den toten Winkel kennen. Ein Tag, der bei den

Schülern in Oberneuland beliebt ist.

Die neuen Erstklässler möchte Nölle gern motivieren, von Anfang an zu Fuß zur Schule gehen. „Die Kinder sind so langsamer und

aufmerksamer, weil sie den Verkehr besser überblicken“, weiß die Expertin. Das sei für die Verkehrsanfänger auf dem Roller oder dem Fahrrad schwieriger. SHS

Mehr als 40 Grundschulen im Land Bremen haben einen Schulexpress. Auch in Niedersachsen, Schleswig- Holstein, Berlin, Brandenburg und Österreich gibt es ihn. Jedes Jahr kommen weitere dazu. Aktuell hat Verena Nölle eine Warteliste bis 2021. Mehr Infos zum Projekt gibt es unter www.schulexpress.de.