So sind nun sieben Vorstandsmitglieder mit Herzblut im Sinne „Partner Pferd“ unterwegs und werden in den kommenden Monaten auch das Motto der VFD – „Sicher mit Pferden unterwegs“ – in und um Verden mit verschiedenen Veranstaltungen untermauern. Die beiden neuen Vorstandsmitglieder sind nicht wirklich neu: Corinna Coordes ist Teil des VFD-Showteams und Martina Gerndt ist Gründungsmitglied des Bezirksverbandes und lange im Landesvorstand aktiv gewesen. Der Terminkalender für dieses Jahr ist schon gut gefüllt, unter anderem sind verschiedene Ausritte, aber auch sehr interessante Themenabende geplant.

Die VFD, offen für alle Rassen und Reitweisen, ist der Fachverband für das Geländereiten und bietet interessierten Freizeitreitern eine Basis, um mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und die Freizeit mit dem vierbeinigen Partner zu erleben. Dabei geht es nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern um gemeinsames Lernen und Spaß – immer auch im Sinne des Pferdes. Für die VFD ist Weiterbildung aktiver Tierschutz, so kann man unter anderem den „Führerschein fürs Gelände“ (Geländereiterpass) absolvieren oder auch Kurse zum Thema Bodenarbeit und Longieren belegen.

Weitere Informationen gibt es bei der ersten Vorsitzenden Antje Dreißig unter der E-Mail-Adresse antje.dreissig@gmx.de oder im Internet unter www.vfdnet.de.