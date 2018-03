Da qualitativ hochwertige Motorradutensilien im Fachhandel jedoch ihren Preis haben, ist der Erwerb einer Ausrüstung aus zweiter Hand eine Alternative. Aber auch bei Secondhand gilt es, nicht einfach blind darauf loszukaufen. Werden ein paar Punkte beachtet, steht dem Fahrspaß auf zwei Rädern nichts mehr entgegen.

Ob Vielfahrer, kurze Strecken, gemächliche Überlandtouren mit der Clique oder sportliche Fahrten auf der Rennstrecke – während die einen lieber in einem Einteiler – der sogenannten Kombi – unterwegs sind, bevorzugen andere eher eine zweiteilige

Variante aus Jacke und Hose. Ein Vorteil der Motorradkombi ist deren geringer Windwiderstand. Durch den engen Sitz am Körper kann die Schutzkleidung außerdem nicht so leicht verrutschen. Zweiteiler dagegen bieten meist mehr Stauraum für Brieftasche, Schlüssel und andere Dinge. Darüber hinaus ist die Jacke in der Pause schnell ausgezogen, und die Hose kann, etwa bei Berufspendlern, auch im Büro getragen werden. Für beides gilt allerdings: sehen und gesehen werden. Helle Farben und Reflektoren garantieren, auch bei schlechten Lichtverhältnissen von anderen Verkehrsteilnehmern erkannt zu werden.

Ob Textil oder Leder – bei der Wahl des Materials spielen ebenfalls individuelle Ansprüche und Vorlieben eine Rolle. Wer sich für eine Lederausrüstung entscheidet, sollte darauf achten, dass diese mindestens

1,2 Millimeter stark ist. Dann reicht die Abriebfeste aus. Sind keine Protektoren in die Kleidung eingenäht, ist der Kauf von separaten Protektoren für Rücken, Schultern, Ellenbogen, Hüfte und Knie empfehlenswert. Ein aussagekräftiges Merkmal, ob diese zuverlässig schützen, ist das Prüfsiegel:

EN 1621-2 gilt für Rückenprotektoren,

EN 1321-1 für alle anderen Protektoren. Fehlt das Prüfsiegel, sollten Interessenten lieber Abstand von den Artikeln nehmen.

Im Straßenverkehr gilt Helmpflicht. Ob neu oder aus zweiter Hand: Für ein optimales Maß an Sicherheit sollte ein Motorradhelm unbedingt anprobiert werden. Er sollte den Kopf so umschließen, dass nichts drückt. Bei offenem Kinnriemen darf er nicht verrutschen. Ein Schnelltest gibt an, ob die Kopfbedeckung geeignet ist oder nicht. Hierbei wird versucht, den Helm über den Kopf nach vorn zu stülpen. Bei geschlossenem Kinnriemen wird er am hinteren Rand gepackt und nach oben gezogen. Lässt er sich nicht abstreifen, sitzt er optimal. Brillenträger sollten außerdem darauf achten, ob im Bereich der Ohren genug Platz ist. Drücken die Bügel, ist ein anderes Modell wahrscheinlich besser geeignet. Ebenso entscheidend ist das Alter des Helms: Ist dieser älter als fünf Jahre oder wurde während eines Sturzes getragen, ist es ratsam, die Finger davon zu lassen.