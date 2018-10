Besonders imposant sind die gut ein Meter großen Kraniche.

In einem Herbst habe es etwa 30 000 dieser Vögel in das Teufelsmoor gezogen, erinnert sich Imme Klencke. Die Geschäftsführerin der Biologischen Station Osterholz (Bios) rechnet für dieses Jahr mit „mehr als 25 000 Kranichen“. Ihr Ruf, der nach Trompeten klingt, ist weit über die Moorlandschaft zu hören. „Sie sind in diesem Jahr früher hier als sonst“, hat die Biologin beobachtet. Das liege vermutlich an dem heißen Sommer. In den Gegenden, aus denen sie gekommen sind – Skandinavien, dem Baltikum, Polen und dem Nordosten Deutschlands – sei das Futter möglicherweise knapp geworden. Anfang bis Mitte November sei die Zeit für den Weiterzug, vor allem nach Spanien und Frankreich, sagt Imme Klencke. Es könne aber sein, dass auch das in diesem Jahr früher geschehe.

Bis dahin finden die Kraniche tagsüber Nahrung auf abgeernteten Maisfeldern und Grünlandflächen, hauptsächlich in den Gebieten Breddorfer Niederung und Hepstedter Weiden. Die Nächte verbringen die Vögel zum Schutz vor Feinden wie dem Fuchs stehend in flachen Gewässern. Die wiedervernässten Moore sind für sie ungestörte Schlafplätze. Sie nutzen die renaturierten Flächen im Günnemoor und das Huvenhoopsmoor bei Gnarrenburg, berichtet Imme Klencke.

„Das Phänomen des abendlichen Schlafplatzeinfluges ist ein beeindruckendes Naturschauspiel“, wissen die fachkundigen Bios-Mitarbeiter, die auch Kranich-Touren anbieten. Für die Führung am Sonnabend, 3. November, 14 Uhr, gibt es noch freie Plätze. Anmeldung unter Telefon 04791 / 9 65 69 90.

Eine weitere Führung wird am Freitag, 2. November, 15.30 Uhr, angeboten. Die Gästeführerin Frauke Klemme begibt sich bei Gnarrenburg mit Interessierten auf eine mythologische Abendwanderung. Anhand von Geschichte und Geschichten folgt die Gruppe den sagenhaften Spuren des Kranichs. Anmeldung unter der Telefonnummer 0 47 63 / 6 28 01 80.

Wer ohne fachkundige Führung Kraniche beobachten möchte, sollte unbedingt ein paar Regeln beachten, rät Imme Klencke. So sei es sinnvoll, „das Auto als Tarnzelt“ zu nutzen, weil es von Kranichen weniger als Gefahr wahrgenommen werde. Das bedeute aber nicht, dass man sich den Tieren dicht nähern darf. „Bleiben Sie mit Ihrem Auto auf öffentlichen Straßen, parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkflächen und verlassen Sie den Wagen möglichst nicht“, heißt es auf der Bios-Internetseite. Kraniche würden oftmals schon flüchten, wenn man sich ihnen auf 300 Meter Abstand nähert. Wer fotografieren möchte, sollte zudem auf Blitzlicht verzichten.

Werden die Tiere beim Fressen oder an den Schlafplätzen gestört, sagt Imme Klencke, werden sie beunruhigt oder gar verscheucht und verbrauchen dabei Energie, die sie für den Weiterflug benötigen.