Prüfinstitutionen wie Öko-Test, Stiftung Warentest und der Tüv Rheinland kontrollieren regelmäßig den Schadstoffgehalt der Stoffbezüge und verwendeten Materialien. Die Ergebnisse des aktuellen Kinderwagen-Checks von Stiftung Warentest etwa stehen unter www.test.de gegen eine geringe Gebühr zum Download bereit. Sie beziehen sich auf die Untersuchung von zwölf Kinderwagen sowie 14 weiteren Modellen aus dem Test 02/2015.

Besitzt der Wagen eine Tüv-Plakette, ist bereits eine große Hürde genommen. Die Zertifizierung entspricht den Standards der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888 und ist mit dem Siegel für geprüfte Sicherheit (GS) gleichzusetzen. Letzteres bescheinigt etwa, dass ein Artikel den Anforderungen gemäß § 21 des Produktsicherheitsgesetzes entspricht – und ist ebenso ein Kaufkriterium.

Der Interessent kann den Wagen auch selbst auf die Probe stellen. Besonderes Augenmerk gilt der Stabilität und den Bremsen. Die Feststellbremse sollte mindestens zwei Räder sichern und sich nicht von allein lösen. Bei abschüssigem Gelände erleichtern einfach bedienbare Bremsen am Griff das Hinunterfahren. Kinderwagen mit luftgefüllten Reifen sind am stabilsten und kippen nicht so schnell um. Jedoch sind sie weniger wendig. Bei Sport- und Jogging-Buggys ist ein Sicherheitsgurt unverzichtbar. Zudem sollte bei der Liegewanne eine ausreichende Höhe vorhanden sein, um das Baby vor dem Hinausfallen zu schützen.