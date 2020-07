Ein Livestream mit Sido knackte den Zuschauer-Rekord auf Twitch: Gemeinsam mit Influencer Knossi verbrachte der Rapper sein Wochenende im "Angelcamp". (2020 Getty Images/Andreas Rentz)

Über die Live-Streaming-Plattform Twitch können Zuschauer nicht nur Videospiele mitverfolgen, sondern auch das ein oder andere Spektakel: Vergangenes Wochenende verbrachte der Influencer Jens Knossalla, bekannt als Knossi, gemeinsam mit Rapper Sido, Musikproduzent Manny Mark und Influencer Sascha Hellinger an einem See in der Nähe von Brandenburg - und präsentierte das „Angelcamp“ in einem 72-stündigen Livestream im Internet. Das Kuriose: Das Anglerquartett erreichte mit seiner Darbietung mehr als 300.000 Interessenten - und knackte damit einen neuen Zuschauer-Rekord.

Nach nur wenigen Stunden verfolgten bereits 210.000 Zuschauer das Spektakel, Samstagabend erreichte es sogar mehr als 300.000 Zuschauer. Der bisherige Rekord lag bei etwa 200.000 Zuschauern. Als die Angler die 200.000-Marke knackten, feierten sie die Zuschauerzahl mit einem spontanen Sprung in den See - in voller Montur. Knossi, Sido und Co. begrüßten zwischendurch auch prominente Gäste: So besuchte unter anderem Sänger Pietro Lombardi das „Angelcamp“.