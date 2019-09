Heike Reichenwallner spielt Angela Merkel - und meint: "Ich fühle mich ihr schon näher". (ZDF/Hans-Joachim Pfeiffer)

Heike Reichenwallners Respekt vor Angela Merkel ist in den vergangenen Monaten noch weiter angestiegen. Die 62-Jährige verkörpert die Bundeskanzlerin im ZDF-Dokudrama „Stunden der Entscheidung: Angela Merkel und die Flüchtlinge“ (Mittwoch, 4.9., 20.15 Uhr) - und stellt im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau fest: „Mir ist allein beim Dreh ganz schummrig geworden bei dem Gedanken, was Frau Merkel für ein wahnsinniges Pensum ableistet. Das ist aller Achtung wert“. Sie weiß: „Da kommt man ohne Humor sicher nicht durch.“ Viel über die Kanzlerin zu erfahren, sei dennoch nicht einfach gewesen, so die Berlinerin: „Es war schon schwer herauszufinden, wie Frau Merkel ihren Kaffee trinkt. Alle sind sehr schweigsam.“

Für die Schauspielerin, die bereits bei „Late Night Berlin“ einmal kurz in die Kanzlerinnen-Rolle schlüpfte, kam das Merkel-Spiel überraschend: „Ich wusste vorher überhaupt nicht, dass ich ihr so ähnlich sehe. Allein eine andere Frisur, ein Blazer und eine Kette machen sehr viel aus. Frau Merkel ist da eine sehr dankbare Figur. Man weiß eben, wie sie aussieht.“ Seit sie die Bundeskanzlerin verkörperte, hat sich auch ihre Wahrnehmung der Person Merkel verändert, so Reichenwallner: „Wenn ich sie jetzt sehe, muss ich sagen: Ich fühle mich ihr schon näher. Es gibt schon ein wenig Identifikation“. Gerade ihre Zitteranfälle hätten sie berührt. Die uckermärkische Staatsfrau war ihr immer sympathisch: „Sie war mir mit ihrer Bodenständigkeit nie fremd - wenn sie ihre Kartoffelsuppe kocht oder auf einer Fahrt eine Schrippe mit Bulette isst. Ich weiß nun aber einfach mehr über sie und kann mich besser in sie einfühlen.“

Angela Merkel, gespielt von Heike Reichenwallner, steht im September 2015 vor ihrer wichtigsten Entscheidung. (ZDF/Hans-Joachim Pfeiffer)

Auch in ihren politischen Entscheidungen bewundert die Schauspielerin Angela Merkel, wie sie der teleschau sagte: „Sie beeindruckt mich hinsichtlich ihrer Verantwortung - und gerade mit Blick auf die Flüchtlingsfrage. Sie hat schließlich gewusst, dass sie das nach ihrem Bauch entscheidet - und dass alle gegen sie sind. Das finde ich stark.“