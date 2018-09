Zwei Powerfrauen: Gerit Kling (links) übernimmt ab 2019 die Hauptrolle in "Rote Rosen" und löst damit die derzeitige Hauptdarstellerin Madeleine Niesche ab. (ARD/Nicole Manthey)

Für sie soll's rote Rosen regnen: Gerit Kling (53) übernimmt in Kürze die Hauptrolle der 16. Staffel von „Rote Rosen“. Der ARD-Dauerbrenner wird gegen Ende des Jahres die Handlung um die derzeitige Hauptfigur Sonja Pasch (Madeleine Niesche) mit einem Happy End abschließen. Ab Anfang 2019 steht dann Gerit Kling als Hilli Pollmann im Zentrum der erfolgsverwöhnten Telenovela. Im Durchschnitt sahen in der aktuellen Staffel mehr als 1,3 Millionen Zuschauer zu, was einen starken Marktanteil von 13,5 Prozent bedeutete. „Rote Rosen“ ist unter der Woche immer um 14.10 Uhr im Ersten zu sehen.

Am Konzept von „Rote Rosen“ wird also nicht gerüttelt. In jeder Staffel bildet das Schicksal einer neuen Frauenfigur „in den besten Jahren“ den Kern der Handlung. Auch geografisch gesehen verändert sich nichts: Lüneburg bleibt nach wie vor das Zentrum dieser Geschichten. Gerit Klings Figur Hilli Pollmann übernimmt nun den Staffelstab von Madeleine Niesches Keramik-Designerin Sonja Pasch, die mit Tilmann Oberberg (Björn Bugri) glücklich wird. Hilli und ihr Mann Frank haben 25 Jahre lang erfolgreich das bekannteste Autohaus in Lüneburg geführt. Nun steht aber ein Tapetenwechsel an: Ein lukratives Angebot zum Verkauf des Geschäfts flattert ins Haus. Das Ehepaar Pollmann sieht daraufhin die Chance gekommen, lang gehegte Träume zu verwirklichen und die Welt zu erkunden. Doch Franks Herzprobleme und das Verschwinden ihrer erwachsenen Tochter durchkreuzen ihre Pläne und sorgen für zahlreiche dramatische Handlungsstränge...

Madeleine Niesche spielt die Hauptrolle in der aktuellen 15. Staffel von "Rote Rosen". (ARD/Nicole Manthey)

Mit Dauerbrennern im TV kennt sich Gerit Kling aus: Seit elf Jahren gehört sie zur Crew von „Notruf Hafenkante“ und spielt dort eine Stationsärztin. Ob sie nun als vom Schicksal gebeutelte Automobilverkäuferin und Geschäftsfrau ebenfalls eine gute Figur machen wird, zeigt sich Anfang des kommenden Jahres in der neuen Staffel von „Rote Rosen“. Wie gehabt sind auch hier wieder 200 neue Folgen geplant.