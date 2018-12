Herta Hoffmann (INGO MOELLERS)

Herta Hoffmann regt sich auf. Sie steht im Delmenhorster Stadtmuseum, mitten in der Frühen Neuzeit und sagt: „Frauen werden immer noch ganz anders betrachtet als Männer. Schauen Sie mal hier.“ Die 65-jährige Wahl-Delmenhorsterin deutet auf eine Schautafel. Darauf geht es um Anton II. von Delmenhorst, der 1619 starb und in der Grafengruft begraben wurde. Und es geht um seinen Sohn Christian IX. von Oldenburg-Delmenhorst, der daraufhin die Regierungsgeschäfte übernommen haben soll. „Das geht doch gar nicht. Da war der Junge sieben Jahre alt. Wer hat also regiert? Seine Mutter! Aber davon steht hier nichts“, redet sich Hoffmann in Schwung.

Die historische Forschung habe lange Zeit die Frauen übergangen und ihnen zu wenig Anerkennung zukommen lassen. Inzwischen gebe es einige Historiker, die sich dem weiblichen Anteil an der Geschichte widmen – und Herta Hoffmann möchte die Lücke im Nordwesten schließen. Sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit über die Frau, die sie nicht loslässt: Sibylla Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg-Dannenberg, Ehefrau von Anton II. und Mutter von Christian IX. Doch sie war viel mehr als das, hat Hoffmann herausgefunden. Dafür hat sie zwei Jahre lang Akten studiert und Dokumente gelesen, die lange – sehr lange – niemand mehr in den Händen gehalten hat.

Herta Hoffmann kommt aus einer Historikerfamilie. Ihr Vater war Historiker, ihr Bruder wurde Historiker, sie selbst ist Historikerin – nur ihre Mutter ist keine, und doch war sie es, die sie am meisten prägte. „Meine Mutter hatte durch den Krieg viele Brüche in ihrer Biografie. Nach dem Krieg hatte sie dann nicht mehr den Elan für ein Studium, obwohl sie das hätte machen sollen – sie hätte das auch gekonnt“, erzählt Herta Hoffmann und ergänzt: „Mich hat das sehr geprägt, weil meine Mutter mit ihrer Situation nicht immer glücklich war, sie hätte schon gerne eine ordentliche Anstellung gehabt. Für mich war dadurch früh klar, dass ich etwas erreichen möchte.“

Und so wurde sie Deutsch- und Geschichtslehrerin, zuletzt am Max-Planck-Gymnasium in Delmenhorst. Dort stieg sie zur Fachleiterin für Geschichte und zur Europakoordinatorin auf. Sie organisierte Schüleraustausche nach Lens in Frankreich, nach Villaviciosa in Spanien, nach Veendam in den Niederlanden, ins finnische Lahti und immer wieder nach Polen, zum Beispiel zum Musikgymnasium in Lublin. Dabei verfolgte sie immer ein Credo – vor historischem Hintergrund: „Nie wieder Krieg“, wie sie sagt. Die Schüler sollten auf ihren Reisen merken, wie ähnlich sich letztlich alle Menschen sind, mit ihren Interessen, Vorlieben und Sorgen. Ganze Nächte hat sie zu Hause am Computer verbracht, hat mögliche Austauschschulen angeschrieben und versucht, sie für eine Begegnung zu gewinnen. 37 Jahre lang war sie engagiert am „Maxe“ als Lehrerin tätig. 2016 wurde sie pensioniert. Aber vergessen war ihr Wirken damit nicht. Im Jahr darauf erhielt sie vom Präsidenten des Europäischen Parlaments den Europäischen Bürgerpreis 2017.

Nun hat Herta Hoffmann sozusagen eine Zweitkarriere begonnen – als Wissenschaftlerin. Seit ihrer Pensionierung absolviert sie in Oldenburg ein Promotionsstudium. „Ich bin so froh, dass ich in Dagmar Freist eine Professorin für die Frühe Neuzeit gefunden habe. Ein Mann wäre auf das Thema vielleicht nicht so angesprungen“, sagt sie. „Gräfin Sibylla Elisabeth von Oldenburg und Delmenhorst – Handlungsspielräume einer adligen Frau in der Frühen Neuzeit (1576-1630)“ lautet das Thema ihrer Dissertation.

Ihr Interesse an Sibylla Elisabeth entstand 2009 durch eine Revue, die sie anlässlich des damaligen Burgjubiläums mit einer Kollegin und der Musiktheater-AG auf die Bühne gebracht hat. „Bei meiner Recherche hat es mich gewurmt, dass es keine ordentlichen Arbeiten zu ihr gab“, erinnert sie sich. „Da habe ich mir vorgenommen, an der Frau dran zu bleiben.“ Bis zu Sibylla Elisabeths Tod sozusagen: Auch Hoffmanns Führungen durch die Grafengruft, die sie für die Stadtkirche anbietet, drehen sich zum Teil um die Gräfin. „Die ist da nämlich auch begraben. Das kann man hier im Museum nur auf einem Schild hinter einem Pfeiler lesen. Aber da liest ja keiner“, sagt sie erzürnt.

Die bisherigen Ergebnisse ihrer Forschung sind in den Heimatbüchern des Heimatvereins Delmenhorst von 2016, 2017 und 2018 erschienen, dessen stellvertretende Vorsitzende sie ist. Zudem hat sie Aufsätze für den Oldenburgischen Hauskalender 2018 und 2019 geschrieben. Ihre Doktorarbeit will sie noch vor Weihnachten abgeben. Das fertige Werk soll dann in der Reihe „Oldenburger Studien“ beim Isensee-Verlag erscheinen.

Ein Detail ihrer Forschung hat allerdings jetzt schon für Furore gesorgt: Im Niedersächsischen Landesarchiv Wolfenbüttel fand Hoffmann in einer eingestaubten und seit langer Zeit nicht mehr geöffneten Akte eine Architektenzeichnung aus der Zeit um 1550, die die ursprünglich geplante und weitgehend realisierte Ansicht des Delmenhorster Schlosses zeigt.