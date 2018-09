Musiker und Musikproduzent Leslie Mandoki mit zweien seiner drei Töchter: Lara (links) ist Schauspielerin, Julia hat Religionswissenschaften studiert und tritt auch als Sängerin auf. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Die umstrittene Zwangsräumung des Hambacher Forsts hat am vergangenen Donnerstag ihr nächstes Opfer gefordert - diesmal aber mit noch vergleichsweise glimpflichem Ausgang: Julia Mandoki, Tochter des Musikers und Musikproduzenten Leslie Mandoki („Dschinghis Khan“), ist aus einer Höhe von acht Metern von einer Leiter gestürzt. Derzeit wird sie in einer Unfall-Klinik behandelt. „Die Ärzte sagen, es besteht keine Lebensgefahr“, so ihr Vater gegenüber „BILD“. Sie habe mehrere gebrochene Rippen und Blutergüsse und müsse daher noch einige Tage unter ärztlicher Beobachtung stehen, „um sicherzustellen, dass sie keine inneren Verletzungen hat“. Dass die 24-Jährige Glück im Unglück hatte, weiß auch Leslie Mandoki (65): „Sie hätte tot sein können oder ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen.“

Die Räumung des Waldgebiets durch den Energieriesen RWE sorgt seit Wochen für Empörung bei Naturschützern und Umweltaktivisten. Der Konzern betont die Notwendigkeit und Rechtskräftigkeit des Vorhabens. Das Gebiet gehört zum Privatgelände von RWE, eine Abholzung soll den Abbau von Braunkohle zur Versorgung der Kohlekraftwerke gewährleisten. Die radikale Herangehensweise von Firma und Polizei stößt aktuell auf allerlei Kritik.

Leslie Mandoki und seine beiden Töchter Lara (links) und Julia. Von einer ausgelassenen Stimmung wie hier beim Oktoberfest 2015 ist Familie Mandoki derzeit sicherlich weit entfernt. Julia liegt nach ihrem Sturz im Krankenhaus. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

In einer SMS an „BILD“ schilderte die verletzte Julia Mandoki noch aus dem Krankenbett ihre Sicht der Dinge: „Ich habe noch nie so viel Polizeigewalt gesehen wie in den letzten Wochen im Hambacher Forst und selten so viele friedliche Menschen kennengelernt.“ Als die Polizei anrückte, sei sie schnell auf die Leiter eines Baumhauses gestiegen. „Auf der letzten Stufe sah ich, wie erneut Menschen in Lebensgefahr gebracht wurden, als die Polizei ihre Hebebühne oberhalb der Seilsicherungen anbrachte, in welchen sich Menschen befanden. Die Panik, die man dabei spürt, ist unvorstellbar und hat dazu geführt, dass ich aus acht Metern stürzte.“

Leslie Mandoki betont derweil die hehren Absichten seiner Tochter: „Sie ist keine autonome Spinnerin, sondern eine idealistische Künstlerin, die sich für die Einhaltung des Pariser Klima-Abkommens einsetzt.“ Julia Mandoki hat vor Kurzem ihren Bachelor in Religionswissenschaften absolviert. Als Musikerin teilte sie sich schon die Bühne mit ihrem Vater und Stars wie Peter Maffay.