Nikki Reed und Ian Somerhalder (2015 in Cannes) sind ein Vorzeigepaar: Jetzt plauderte der "V Wars"-Star über sein Privatleben. (2015 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Mit der zehnteiligen Netflix-Serie „V Wars“ kehrt Ian Somerhalder nicht nur zum Vampir-Genre zurück, er bewies bei dem Epos auch gleichzeitig sein Talent als Produzent und Regisseur. Über 15 Monate verbrachte der ehemalige „Vampire Diaries“- und „Lost“-Star fast rund um die Uhr am Set und das, obwohl seine mittlerweile zweieinhalbjährige Tochter Bodhi Soleil beim Dreh gerade einmal ein paar Monate alt war. Doch der 41-Jährige musste sich nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden, wie er jetzt im Interview mit der Agentur teleschau erklärte, denn er und seine Ehefrau Nikki Reed (31) entschieden sich kurzerhand dazu, als Familie zum Set nach Kanada zu reisen. Der Grund? Für die damals frisch gebackenen Eltern war es wichtig, dass Somerhalder nichts aus den wichtigen ersten Jahren seines süßen Babys verpasst. „Dank meiner tollen Frau bin ich der einzige, der die Vaterrolle im Leben meiner Tochter spielen kann“, verriet der Schauspieler im Interview.

Somerhalder, ehemaliges Model, plauderte aus dem Nähkästchen: „Sie ist eben einzigartig. Sie hat unsere Tochter im Trailer am Set gestillt, kam kurz darauf raus und sagte: 'Lass uns die Szene drehen, ich schaffe das.' Die Kamera lief, und sie war top!“ Alle hätten „mit offenem Mund“ dagestanden. „Sie waren total verwundert, wie sie das schafft. Sie drehte ihre Szene, vollkommen professionell und gut, kam zu mir, sagte: 'Okay Liebling, ich hau ab. Ich liebe dich!' Sie küsste mich, und weg war sie, um unser Baby ins Bett zu bringen. Unglaublich!“ Er „könnte den ganzen Tag von ihr schwärmen“, so Somerhalder im teleschau-Interview. „Sie ist super. Während ich dieses Interview gebe, unterhält sie sich mit dem US-Magazin 'Forbes' über ihre nachhaltige Schmuck-Kollektion 'BaYou“.

Gefragtes Power-Couple: Ian Somerhalder und Nikki Reed mal wieder auf dem Roten Teppich. (2015 Getty Images/Ben A. Pruchnie)

Die Entscheidung, gemeinsam am Set aufzuschlagen, hatte aber noch einen weiteren Pluspunkt: Da Reed, die durch ihre Rolle als Rosalie Hale in der „Twilight“-Reihe ebenfalls schon Erfahrung mit dem Vampir-Genre sammeln konnte, sowieso schon vor Ort war, spielte sie auch gleich in „V Wars“ mit. Damit gab das Paar sein gemeinsames Schauspiel-Debüt. Wer sich das nicht entgehen lassen will, kann die Serie seit dem 05. Dezember bei „Netflix“ abrufen.