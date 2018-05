Naddel fühlt sich von RTL vorgeführt, sagte sie nach ihrer zweiten Schuldnerberatung mit Peter Zwegat. (Sean Gallup / Getty Images)

Nadja Abd el Farrag, Lebenskünstlerin, Entertainerin und zeitweise Unterhaltungssängerin, pflegt bekanntermaßen ein eigenwiliges Hass-Liebe-Verhältnis zu den Medien. Auf der einen Seite will die 53-jährige Hamburgerin, die ihren ehemaligen, einst von Dieter Bohlen verbreiteten Spitznamen „Naddel“ in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr loswird, ernstgenommen und vor allzu voyeuristischen Nachstellungen in Schutz genommen werden. Andererseits sucht sie selbst immer wieder das Rampenlicht - und hat sich selbst zuletzt am 23. April zur besten Sendezeit für die RTL-Sendung „Raus aus den Schulden - Promi-Spezial Nadja Abd el Farrag 2018“ schon wieder einer strengen Finanzprüfung durch den sendereigenen Schuldenexperten Peter Zwegat ausgeliefert. Der kritisierte Naddels angeblichen Ausgabenwahn - etwa 4.000 Euro allein für Weihnachtsdekoration - und ihr eigenes fragwürdiges Einnahmen-Denken scharf. So soll die Sängerin etwa einen lukrativen Vertrag über 35.000 Euro für geplante Auftritte im Unterhaltungslokal von Sänger Marion Pfaff, besser bekannt als „Krümel“, ausgeschlagen haben. Nach Ausstrahlung der Sendung zeigte sich Naddel nun allerdings tief betroffen über das, was RTL aus dem Exklusivgespräch gemacht hatte.

„Ich habe davor nur den Trailer gesehen“, beteuerte Naddel. Von der kompletten Sendung und ihrer fragwürdigen Rolle darin war sie enttäuscht. „Was soll ich dazu sagen“, meinte sie in einem „Bild“-Videointerview. „Irgendwann reicht's dann auch mal!“ Wie einzelne Themen bei RTL gewichtet wurden, gefiel ihr offenbar ganz und gar nicht. Die Sendung endet auch - wie bereits bei einer ersten derartigen TV-Schuldenberatung im Dezember 2016 - mit einer Standpauke durch Peter Zwegat. „Ich fand's einfach beschissen“, sagte Naddel nun. „Das habe ich auch dem Peter gesagt.“

Naddel in der Achterbahn: RTL-Schuldenberater Peter Zwegat kehrte nach dem Kennenlernen 2016 zurück zu Dieter Bohlens berühmtester Ex. In "Raus aus den Schulden - Promispezial Nadja Abd el Farrag 2018" hat sich einiges geändert bei Nadja Abd el Farrag. Aber besser geworden ist nicht viel ... (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Sie beklagt die Praktiken von RTL, die ihr eigentlich bekannt sein müssten: „Die haben mich irgendwie niedergemacht.“ Nun steht der Vorwurf im Raum, RTL hätte Naddel „vorgeführt“, wie sie beteuert. „Na klar. Damit sie ihre Einschaltquote kriegen.“ Auf den immer wieder geäußerten Vorwurf, sie solle doch in eine preiswerte Wohnung in Hamburg ziehen und sich damit aus der Abhängigkeit von einem Hotelbesitzer, der sie in seinem Gästehaus wohnen lässt, lösen, sagte sie gegenüber „Bild“: „Ich ziehe doch nicht in so ein asoziales Viertel“, so Naddel. „Da bleibe ich lieber im Hotel.“

Tatsächlich fuhr RTL mit dem zweiten „Naddel“-Spezial von Peter Zwegat sehr gute Einschaltquoten ein. 2,75 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Sendung, 1,35 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag für „Raus aus den Schulden“ damit bei guten 14,0 Prozent. Unklar ist, ob es noch zu einer dritten Auflage der Schuldnerberatung kommen wird. Vor allem, weil Naddel an ihrem Finanzgebaren offenbar trotz allem tatsächlich arbeiten möchte. „Wir kriegen das schon hin - irgendwie“, sagte sie im „Bild“-Interview.