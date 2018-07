Cynthia Nixon will Gouverneurin des US-Bundesstaates New York werden. Unterstützung bekommt sie dafür von einem alten Bekannten: Chris Noth alias "Mr. Big" spendete 2.500 Dollar für Nixons Wahlkampagne. (Pascal Le Segretain/Gareth Cattermole/Getty Images)

In der Kultserie „Sex and the City“ waren sie sich spinnefeind, in der Realität sieht das ganz anders aus: Cynthia Nixon plant eine Kandidatur für das Gouverneursamt in New York - und Chris Noth, den Serienfans auch als „Mr. Big“ bekannt, unterstützt die Kampagne der Schauspielerin per Spende.

Am 6. November will sich die 52-Jährige, die zwischen 1998 und 2004 in „Sex and the City“ die Rolle der Anwältin Miranda spielte, zur Wahl stellen. Ihr Ziel: das höchste Amt im Bundesstaat New York. Wer Gouverneurin werden will, braucht jedoch Standfestigkeit, Geld - und massenhaft Unterstützung. Die bekommt Nixon tatsächlich reichlich - vor allem von ihren Kollegen aus Hollywood.

Hollywood-Star Alec Baldwin unterstützt Cynthia Nixon mit 16.000 Dollar. (Pierre Suu/Getty Images for UNDP)

Wie die „New York Daily News“ berichten, spendete Chris „Mr. Big“ Noth 2.500 Dollar für die Wahlkampagne. Nicht nur der 63-Jährige will die rothaarige Demokratin gewinnen sehen: So ließ Alec Baldwin 16.000 Dollar für die Kampagne springen, Susan Sarandon und Lena Dunham unterstützten Nixon mit jeweils 10.000 Dollar. Insgesamt soll sie bereits über 1,6 Millionen Dollar gesammelt haben.