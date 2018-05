Kiernan Shipka übernimmt die Hauptrolle in der Neuauflage von "Sabrina". (Clemens Bilan/Getty Images for Glashuette Original))

Vor 15 Jahren endete mit „Sabrina - Total verhext!“ eine der beliebtesten US-Sitcoms überhaupt. Doch angesichts von Retro-Kult und Streamingdiensten dürfen sich die Fans, wie schon bei anderen Klassikern, auf ein Wiedersehen freuen. Netflix plant eine etwas düsterere Neuauflage der Serie, die hierzulande von 1998 an auf ProSieben ausgestrahlt wurde. Eine Hauptdarstellerin hat der Streaming-Riese auch schon gefunden: Kiernan Shipka übernimmt den Part der jungen Hexe Sabrina Spellman, die zusammen mit ihren Tanten Hilda und Zelda und dem sprechenden Kater Salem in einem Haus wohnt.

Eine Unbekannte ist die 18-Jährige nicht: In der Rolle der Sally Draper geriet sie in der gefeierten Serie „Mad Men“ zwischen 2007 und 2015 als Tochter von Don Draper zum Fanliebling. In der Netflix-Produktion tritt der Nachwuchsstar aus Chicago in die Fußstapfen von Melissa Joan Hart, die mit „Sabrina“ ihren Durchbruch schaffte. Harvey, die pubertierende Love Interest der neuen Sabrina, ist ebenfalls wieder mit dabei, gespielt von Ross Lynch. Wer im Reboot unter dem englischen Titel „Chilling Adventures of Sabrina“ die Tanten verkörpert, ist noch unbekannt - ebenso wie der Starttermin. Überraschend ist zudem, dass sich die Neuauflage weniger an Comedy-Sitcoms, und mehr an Klassikern wie „Rosemary's Baby“„Der Exorcist“ orientiert.