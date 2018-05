Die B-Juniorinnen vom Tus Varrel hatten viele Gegner, die den Sieg verhindern wollten: Ein Auswärtsspiel, die pralle Mittagssonne und natürlich motivierte Gegnerinnen vom JSG Neuenkirchen. Aber der Ansporn war für die B-Jugendlichen vom Tus Varrel die Meisterschaft, die in greifbarer Nähe liegt. Darum musste ein Sieg her, mit oder ohne Hitze. Nach einem furiosen Start schafften die Varreler B-Mädchen ein 3:0 bis zur Halbzeit. Als der Gegner nach der Halbzeit das Anschlusstor schoss, wachten die B-Mädchen vom TuS Varrel schnell wieder auf und legten bis zum 5:1-Endstand nach. Ein wichtiger Schritt zur Meisterschaft als Tabellenführer. Auch wenn das Ergebnis klar aussieht, so war es doch ein hart erkämpfter Arbeitssieg für die Spielerinnen vom Tus Varrel. Auf dem Siegerfoto zu sehen sind (von links) Trainer Tjorben Fleckner, Marlin, Pia, Emma, Amelie, Michelle, Lia, Kapitänin und Torfrau Eliza, Vanessa und Trainerin Alexandra Wittig.