Gabriele Rost-Brasholz (Archibild). (Ingo Möllers)

Der Läufer von Eintracht Delmenhorst startete dabei auf der Fünf-Kilometer-Strecke. Er brauchte 19:59 Minuten für diese Distanz und gewann damit die Klasse M55. In der Gesamtwertung landete er mit seiner Zeit auf dem 18. Platz von 444. „Der letzte gesteigert gelaufene Kilometer war mein schnellster. In der Gesamtwertung konnte ich so noch einige Plätze gutmachen. Ein lang gezogener Zielsprint gegen den erstplatzierten M40-Läufer pushte uns beide noch unter die 20-Minuten-Grenze“, berichtete Kreuzer.

Deutlicher Vorsprung

Die Schierbrokerin Gabriele Rost-Brasholz, die für die LG Bremen-Nord startet, versuchte sich unterdessen an der Zehn-Kilometer-Distanz. Als sie die Ziellinie nach 55:37 Minuten überquerte, betrug ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte der Altersklasse W70 ganze elf Minuten. Im Gesamtklassement reichte es zu Platz 62 von 241 für die Läuferin. Nach der durchaus anstrengenden Weltmeisterschaft in Polen, bei der sie fünf Medaillen abstaubte, war sie mit diesem Resultat mehr als zufrieden. (dig)