Zum ersten Monatsbecher des Golf-Clubs Verden in der neuen Saison gab es 43 Anmeldungen, darunter auch acht von auswärtigen Klubs. Die Damen verhalten sich bei diesen Wettspielen wie immer etwas zurückhaltend, denn es waren nur neun weibliche Teilnehmer gekommen. Gespielt wurde ein vorgabewirksames Einzel Stableford auf Course B und C. Niklas Burfeind vom Club zur Vahr konnte mit herausragenden 34 Punkten im Brutto gewinnen vor Werner Peukert (31) und Felix Oetting (30). Er hätte auch im Netto der Klasse A mit 39 Punkten gewonnen, aber da Doppelpreisausschluss und Brutto vor Netto bestand, gingen hier die Preise an Felix Oetting, Werner Peukert und Jürgen Ahrens (GC Tietlingen), die auch alle 39 Punkte erreichten und somit die Reihenfolge nur im Stechen ermittelt werden konnte. In der Nettoklasse B ergab sich ein ähnliches Kuriosum: Funda Kreie, Walter Poethkow und Sabine Peukert erzielten alle 41 Punke und das Stechen musste wieder über die Platzierung entscheiden.

Im Bild zu sehen sind von links die Gewinner der Netto-Klasse B: Walter Poethkow, Sabine Peukert, Funda Kreie und Henrik Schaper (Spielleitung).