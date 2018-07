Berlin

Siemens plant Innovationscampus

dpa

Berlin. Der Technologiekonzern Siemens will bis zu 600 Millionen Euro in ein neues Innovationszentrum investieren. Der „Zukunftscampus“ könnte in der Berliner Siemensstadt entstehen, wie aus Unternehmenskreisen verlautete.