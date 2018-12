„Entsprechend der Jahreszeit dreht sich bei diesem zwanglosen Singen in netter Gesellschaft alles um Weihnachts- und Adventslieder“, erklärt Ute Kasper, die die Gruppe leitet. Jeder sei eingeladen, der Freude am gemeinsamen Singen habe. In der gemütlichen Atmosphäre des Begegnungscafés gibt es keinen Aufführungsstress – wie immer steht der Spaß im Vordergrund. Der Sing- und Klönabend findet immer am zweiten Mittwoch im Monat ab 18 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.