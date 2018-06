Man kann auch einfach sagen: Singen macht Spaß – vor allem in Gemeinschaft. Am Mittwoch, 13. Juni, findet wieder der Sing- und Klönabend im Mehr-Generationen-Haus (MGH), Bremer Straße 9, in Brinkum statt. Ab 18 Uhr werden im geselligen Kreis Volkslieder, Schlager und Evergreens gesungen. „Proben- oder Aufführungsstress gibt es dabei nicht. Jeder, der Lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen“, lädt Ute Kasper, die Leiterin der Gruppe, ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.