Der Sängertag des Kreischorverbandes Verden in Einste verlief in ruhiger und harmonischer Atmosphäre.

Die Vorsitzende des Chorverbandes, Monika Mindermann, begrüßte die Sängerinnen und Sänger des Chorverbandes. Der Chor des Polyhymnia Holtum-Marsch eröffnete die Veranstaltung unter der Leitung von Susanne Shehata mit einigen Frühlingsliedern. Die Delegierten gedachten der verstorbenen Mitglieder. Gegen das Protokoll des Sängertages 2017 gab es keine Einwände.

Die Vorsitzende ließ in ihrem Jahresbericht das vergangene Jahr Revue passieren. Herausragendes Ereignis war der Beschluss des Austritts aus dem Deutschen Sängerbund. Das hatte weitreichende Konsequenzen: Die Satzungen mussten geändert werden. Der Chorverband Niedersachsen-Bremen war aufgefordert, sich neu zu organisieren, und es waren zahlreiche Sitzungen innerhalb des Verbandes notwendig.

Kreischorleiter Hans Schröder gab einen umfassenden Bericht über das abgelaufene Jahr 2017 ab. Er kritisierte, dass trotz der Berichte in den Medien, wie gesundheitsfördernd das Singen sei und wichtige Fähigkeiten wie Stärkung der Auffassungsgabe und Kommunikationsfähigkeit fördere, die Resonanz in den Chören aber sehr gering sei. Die verstärkte Atmung beim Singen trägt zum Stressabbau bei, und letztlich erzeuge das Singen Glückshormone und erfreue die Seele.

Er berichtete von den Chorleitersitzungen des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen. In Stimmbildungsseminaren würden die Chorleiter und Sänger von Dozenten geschult. Er stellte aber infrage, ob die modernen Stimmbildungsmethoden bei den Sängerinnen und Sängern Resonanz finden.

Als Beauftragter für die Auszeichnung „Kitamusica“ in Kindertagesstätten setzt sich Schröder dafür ein, dass in Kindergruppen wieder mehr gesungen wird. Erzieherinnen und Erzieher sollen in Kursen befähigt werden, täglich gemeinsam mit den Kindern zu singen. Im vergangenen Jahr zeichnete Schröder in Thedinghausen die Lebenshilfe sowie die Kitas in Uesen und Sagehorn mit dem „Kitamusica“ aus. Die Einrichtungen mussten nachweisen, dass täglich gesungen wird, die Tonhöhe an die kindliche Stimme angepasst ist, die Liedauswahl vielfältig und altersgemäß ist und auch internationale Lieder gesungen werden.

Außerdem sollte die Gründung von Schulchören gefördert werden. Das erfordere aber eine Befähigung der Lehrer, einen Chor zu leiten. Musikunterricht findet derzeit in vielen Schulen gar nicht statt oder nur in theoretischer Form. Zurzeit organisiert Hans Schröder das für Sonnabend, 9. Juni, geplante Kreischorkonzert in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums in Achim. Dazu haben sich bereits zahlreiche Chöre des Kreischorverbandes Verden angemeldet. Monika Mindermann dankte Schröder für den umfassenden Bericht.

Kassenführer Lothar Zielinski erwähnte in seinem Kassenbericht, dass die Kasse ein solides Guthaben ausweist. Die Kassenprüfer bescheinigten Zielinski eine korrekte Kassenführung und stellten den Antrag, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. Die Versammlung stimmte einstimmig zu. Als Kassenführer wurde Lothar Zielinski in seinem Amt bestätigt. Der 2. Vorsitzende Diedrich Osmers wurde ebenfalls wiedergewählt. Der nächste Sängertag soll am 30. März 2018 stattfinden. Gastgeber wird voraussichtlich der Shanty-Chor Verden sein.

Monika Mindermann schloss die Sitzung und bedankte sich bei der Polyhymia Holtum-Geest für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen.