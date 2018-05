Man kann aber auch einfach sagen: Singen macht Spaß! Vor allem in Gemeinschaft. Am Mittwoch, 9. Mai, findet wieder der Sing- und Klönabend im Mehr-Generationen-Haus (MGH) Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 statt. Ab 18 Uhr werden im geselligen Kreis klassische Volkslieder, Schlager und Evergreens gesungen. „Proben- oder Aufführungs­stress gibt es dabei nicht. Jeder, der Lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen“, lädt Ute Kasper, die ehrenamtliche Leiterin der Gruppe, ein. Der Sing- und Klönabend findet immer am zweiten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Freitag, 11. Mai, tagt von 15 bis 17 Uhr wieder die Diabetes-Selbsthilfegruppe im MGH. Mehr als sechs Millionen Diabetiker gibt es aktuell in Deutschland. Selbsthilfe­gruppen spielen für Menschen mit dieser chronischen Krankheit eine wichtige Rolle. Im MGH Stuhr-Brinkum trifft sich immer am zweiten Freitag im Monat der Diabetes-Typ-2-Gesprächskreis. Organisiert und geleitet wird dieser von der Deutschen Diabeteshilfe, Landesverband Bremen. Dort können Probleme untereinander besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und aktuelle Themen diskutiert werden. Aber die Gruppe ist nicht nur Anlaufstelle für die Betroffenen selbst, sondern auch für deren Angehörige. Dabei kommen aber auch das gesellige Beisammensein und das gemeinsame Erlebnis nicht zu kurz. Nähere Informationen zu der Veranstaltung gibt es unter Telefon 04 21 / 80 60 98 74.

Und was kann man tun, wenn am Toaster das Kabel angeschmort ist, an der Holzeisenbahn Teile abgebrochen sind, die Fußbank kaputt ist? Wegwerfen? Das muss nicht sein! Am Sonnabend, 12. Mai, findet im MGH wieder das Reparatur-Café statt. Von 9.30 bis 11.30 Uhr helfen ehrenamtliche Hobby-Bastler allen, die Sorgen mit Kleingeräten, beschädigtem Spielzeug, kleineren Holzmöbeln oder Ähnlichem haben. „Dabei sollten die Sachen maximal so groß sein, dass man sie noch mit einer Hand tragen kann“, bittet das Haus. Auch die Näh-Werkstatt ist wieder mit dabei. Dort werden Tipps und Tricks ausgetauscht, es wird Hilfestellung beim Reparieren defekter Kleidungsstücke gegeben und voneinander gelernt. Das Reparatur-Café mit angeschlossener Näh-Werkstatt findet regelmäßig immer am zweiten Sonnabend im Monat statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Werkzeug und Nähmaschinen sind vorhanden.