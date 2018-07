Bei der „Sunny Days“-Kinderfreizeit der Evangelischen Jugend Verden war der Name Programm: An den drei ersten Tagen der Sommerferien genossen 15 Kinder das Wetter und das Programm der Kinderfreizeit, das Diakonin Claudia Clasen mit sechs Teamerinnen und Teamern vorbereitet hatte. Neben einer Wasserschlacht, einem Wikingerschachturnier und einer Nachtwanderung war auch Zeit zum Innehalten. Jeden Nachmittag wurde ein Kindergottesdienst gefeiert, viel gesungen und gebastelt. Am Ende waren sich alle einig: Das war ein toller Start in die Sommerferien.