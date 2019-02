30 Uhr wieder der Singkreis im Obergeschoss der Alten Wache am Henry-Wetjen-Platz in Leeste. Gerne geht das musikalische Team unter der Leitung von Traudel Greger dabei auch auf individuelle Wünsche der Sängerinnen und Sänger ein, sodass auch persönliche Lieblingslieder nicht zu kurz kommen. Auch instrumentale Begleitung mit Gitarren, Banjo, Mundharmonika und Bass ist gewährleistet. Für neue Teilnehmer ist es ein Leichtes, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Der Singkreis Alte Wache will kein Chor sein, sondern einfach nur frisch, fromm, fröhlich und frei singen. Alle sind zum Mitsingen eingeladen. Der Zugang zum oberen Saal der Alten Wache ist über einen Fahrstuhl erreichbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.