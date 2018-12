Auch der Skatclub Kreuzkuhle/Kuhstedt (SC K&K) nahm mit einer qualifizierten Mannschaft teil. Es war die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft für die neu gegründete Spielgemeinschaft. Deshalb war schon die Qualifikation ein großer Erfolg. Es wurden sechs Serien zu je 48 Spielen nach der Internationalen Skatordnung gespielt. Der Start verlief auch sehr positiv. Man steigerte sich von 3737 Punkten in der ersten Serie über 3930 Punkte in der zweiten Serie auf die Bestleistung von 4148 Punkten in der dritten Serie. Danach folgte in der vierten und fünften Serie mit nur 2803 und 2295 Punkten leider ein kleiner Einbruch. Die Deutsche Meisterschaft wurde in der sechsten Serie dann noch mit guten 3924 Punkten beendet, wodurch der SC K&K mit 20 837 Punkten am Ende den 89. Platz belegte. An diesem großen Erfolg waren folgende Spieler beteiligt: Herbert Bredehöft aus Ostersode, Hans-Dieter Schulz aus Beverstedt, Peter Spennemann aus Gnarrenburg sowie Kai Schulz und Manfred Jacobs aus Kuhstedt.