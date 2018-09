Es starteten insgesamt 76 Mannschaften des Landesverbandes 03, um sich für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Magdeburg zu qualifizieren.

17 Mannschaften erspielten sich das Startrecht, um am 13. und 14. Oktober in Magdeburg an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft teilzunehmen. Der Skatclub Kreuzkuhle/Kuhstedt (K&K) nahm mit drei qualifizierten Mannschaften teil. Es wurden vier Serien à 48 Spiele nach der Internationalen Skatordnung gespielt.

Der SC K&K 3 konnte auf der Veranstaltung einen hervorragenden siebten Platz belegen und damit das Ticket für Magdeburg lösen. Zur erfolgreichen Mannschaft gehören der überragende Joachim Schaper mit 5650 Punkten. Manfred Jacobs (3931 Punkte), Kai Schulz (3767) und Oliver Wintjen (3142), alle aus Kuhstedt, vervollständigten das sehr gute Mannschaftsergebnis mit insgesamt 16 490 Punkten.

Beim SC K&K 2 lief es nicht ganz so gut. Man verpasste die Qualifikation nur ganz knapp. 232 Punkte fehlten am Ende. Man belegte mit 15 516 Punkten den 23. Platz.

Hierfür waren Herbert Bredehöft (4245 Punkte), Hans-Dieter Schulz (4213), Helmut Hartmann (3593) und Georg Böttjer (3465) verantwortlich. Noch schlechter erging es dem SC K&K 1. 14 242 Punkte bedeuteten den 49. Platz. Hier waren Fredy Kück (4116 Punkte), Rolf Schröder (4085), Ronald Flathmann (3073) und Hans Kück (2968) am Start.

Gesamtsieger wurden die Hanseaten aus Bremen mit 17 592 Punkten. Der Skatclub K&K hofft nun auf ein erfolgreiches Abschneiden der qualifizierten Mannschaft in Magdeburg.