Am Dienstag, 16. Oktober, startet dieser Kurs. Laut Kursleiterin Peter müssen Teilnehmer keine Zeichenkenntnisse vorweisen, um mitmachen zu können. Er findet statt in der Kunstschule, Mittelweg 19, Achim-Baden. An vier Abenden, jeweils von 18.30 bis 21 Uhr, geht es darum, sich mit diesen visuellen Notizen zu beschäftigen. Die Symbole im Cartoon-Stil werden mit wenigen Strichen und einfachen Formen gezeichnet, um verschiedene Inhalte zusammenzufassen oder unterstützend zu notieren. Nicht nur für den privaten Gebrauch, auch als Ergänzung für die Arbeit am Flipchart sind die Kenntnisse gut zu gebrauchen. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen begrenzt. Wer gerne mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Ina Rowohlt, Kunstverein Achim, werktags ab 8 Uhr, an: Telefon 042 02 / 9 88 47 84. Eine Online-Anmeldung ist unter www.kunstverein-achim.de möglich.