Der erste Kursus findet vom 1. November bis zum 20. Dezember immer donnerstags von 20 bis 21 Uhr in der Gymnastikhalle des TV Badens an der Verdener Straße 180 statt. Der zweite Kursus findet ebenfalls jeweils donnerstags zur gleichen Zeit vom 10. Januar bis zum 28. Februar in der Gymnastikhalle statt.

Anmeldungen bis zum 28. Oktober beziehungsweise bis zum 6. Januar in der Geschäftsstelle des TV Baden, per E-Mail an info@turnverein-baden.de oder unter der Telefonnummer 0 42 02 / 7 14 41 (montags von 19 bis 20 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr). Die Teilnahme für Vereinsmitglieder ist kostenlos.

Die Kursgebühren für Nicht-Vereinsmitglieder betragen 40 Euro und sind vor Beginn des Kurses auf das Konto des TV Badens zu überweisen.