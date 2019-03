Mit "Skylanders: Ring of Heroes" kommt die beliebte Reihe auch auf mobile Plattformen. (Com2Us)

Der letzte Titel der „Skylanders“ liegt bereits drei Jahre zurück. Nun bringt Com2us die beliebte Reihe zusammen mit Activision auf mobile Plattformen. In über 40 Ländern stürmte das von Fans sehnlich erwartete „Skylanders: Ring of Heroes“ binnen weniger Tage auf Platz Eins der App Charts für Android und iOS - und das durchaus verdient. Das Spiel bietet das richtige Maß an Tiefe, eine tolle Grafik und dürfte RPG-Fans wie Gelegenheitsspieler gleichermaßen glücklich machen.

Bei „Skylanders: Ring of Heroes“ schlüpft der Spieler in die Rolle eines Portalmeisters, der durch einen „Riss in der Dimension“, den der Schattenportal-Meister Kaos erschuf, nach Skylands gelangt. Nun gilt es, dem niederträchtigen Bösewicht das gestohlene Buch der finsteren Magie wieder zu entwenden. Dazu geht es mit einem Team aus sammelbaren Skylanders auf insgesamt zehn verschiedene „Himmelsinseln“ gegen unzählige Monster und Endgegner. Beim rundenbasierten Kampfsystem ist viel taktisches Geschick gefragt - insbesondere kommt es durch knappes Mana auf den effizienten Einsatz der Fähigkeiten an.

Bislang gibt es rund 80 sammelbare Skylanders aus zehn verschiedenen Elementen. Alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und müssen natürlich unentwegt verbessert werden - unter anderem mit Runen. Das alles kostet jede Menge Ressourcen, die sich durch Kämpfe oder das Abschließen von Missionen erspielen lassen. Bekanntermaßen geht das alles auch bei „Skylanders: Ring of Heroes“ mit Echtgeld schneller. Die App ist ansonsten kostenlos für Android und iOS verfügbar, wie üblich gibt es dafür Werbung und besagte In-App-Käufe - allerdings innerhalb erträglicher Grenzen.