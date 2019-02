Wohlfühlklima leicht gemacht: Ist das Heizsystem digital steuerbar, müssen Anwender für einen Temperaturwechsel nicht mehr vom Sofa aufstehen. (Vaillant)

„Dadurch ergeben sich zahlreiche Komfortvorteile, allen voran die einfache Bedienung per App über Smartphone oder Tablet.“

Die verschiedenen Heizungsparameter lassen sich bequem vom Sofa aus einstellen, zum Beispiel die gewünschte Temperatur in den einzelnen Räumen, Zeitprogramme für jeden Tag, die Solltemperatur des Warmwassers oder die Aktivierung des Tag- und Nachtmodus. In Kombination mit intelligenten Sprachassistenten wie Alexa sind mittlerweile sogar viele Systeme auf Zuruf steuerbar. „Die Bewohner behalten so ganz leicht die Kontrolle und können die Heizung exakt auf ihren individuellen Tagesablauf und Bedarf anpassen“, sagt Nowak. Auf diese Weise profitieren sie sogar doppelt: Die Anwender genießen höchsten Wohnkomfort und sparen gleichzeitig Energie, da die Wohnräume nur dann auf die gewünschte Temperatur gebracht werden, wenn es wirklich nötig ist.

Neben den diversen Steuerungsoptionen können über die Heizungs-App oder ein zentrales Bedienpanel an der Wand auch verschiedene Informationen abgerufen werden, unter anderem die Verbrauchsdaten. „Mit diesem transparenten Monitoring erhalten die Bewohner einen Überblick über ihr Heizverhalten und können dadurch leicht Einsparpotenziale aufdecken,“ erläutert der Fachmann. Zudem werden die Verbraucher direkt per App über mögliche Fehler oder Störungen in Kenntnis gesetzt und können schnell darauf reagieren. Auch der Fachhandwerker kann – mit Zustimmung der Eigenheimbesitzer – aus der Ferne auf die Anlage zugreifen und eine erste Fehleranalyse vornehmen. Das spart teure Anfahrtswege und reduziert zeitraubende Servicetermine vor Ort.

„Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, vernetzt sein Heizsystem mit weiteren Geräten der Haustechnik wie Fotovoltaik­anlagen, Energiespeichern oder Lüftungsanlagen“, sagt Nowak. Die einzelnen Komponenten lassen sich so optimal aufeinander abstimmen und der Energieverbrauch noch weiter optimieren. Das System kann zum Beispiel so eingestellt werden, dass Geräte erst dann aktiv werden, wenn ausreichend Strom aus der Fotovoltaikanlage zur Verfügung steht – etwa Wärmepumpen, die den kostenlosen Solarstrom als Wärme zwischenspeichern, auch wenn gerade keine Wärme benötigt wird. Dadurch verbessert sich die Eigenverbrauchsquote der Fotovoltaikanlage und die Stromkosten werden deutlich gesenkt.

Wer sich für smarte Heizungstechnik interessiert, sollte sich für die ausführliche Beratung und Installation an das Fachhandwerk wenden. Die Profis klären über die zahlreichen Möglichkeiten auf und finden gemeinsam mit den Immobilienbesitzern eine passgenaue Lösung. Übrigens: Auch Bewohner von Altbauten können unter Umständen in den Genuss der smarten Technik kommen, denn bei einigen älteren Heizungsanlagen sind entsprechende Kommunikationsmodule nachrüstbar.

Gebündelte Kompetenz

Eigentümern, bei denen in den kommenden Jahren Investitionen in eine zeitgemäße Hauswärmetechnik ansteht, bietet die Initiative WÄRME+ ein umfassendes Informations- und Serviceangebot. Sie klärt darüber auf, wie eine effiziente Anlagentechnik zu einer intelligenteren Energienutzung in Haus und Wohnung beiträgt. Im Fokus stehen innovative Lösungen wie die Wärmepumpe, die dezentrale Warmwasserbereitung mit elektronischen Durchlauferhitzern, die elektrische Fußbodenheizung sowie die Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Zu den Mitgliedern der Initiative zählen die Unternehmen AEG Haustechnik,

CLAGE, DEVI, Glen Dimplex Deutschland, Stiebel Eltron und Vaillant sowie der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie und die HEA Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung.

Weitere Information gibt es im Internet unter www.waerme-plus.de.