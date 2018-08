1953 gründete Elektromeister Heinrich Brünjes die Firma. Seit 1985 ist Elektromeister Gerhard Brünjes, Sohn des Gründers, Geschäftsführer des Betriebes. Auch in der dritten Familiengeneration ist die Fortführung des Unternehmens durch Carsten Brünjes, Elektromeister und Betriebswirt des Handwerks, gesichert. Am Firmenstandort am Irrgarten befindet sich unter anderem eine Verkaufsausstellung mit ausgewählten Haushaltsgroßgeräten.

25 Elektroinstallateure kümmern sich um die Anliegen von Privat- und Gewerbekunden im Raum Weyhe, Stuhr und Bremen. Weitere Elektroinstallatuere werden gesucht. Jedes Jahr werden zudem zwei Auszubildende eingestellt. Themen wie intelligentes Modernisieren, Smart Home, E-Check, stimmungsvolle Beleuchtung mit aktuellen Technologien, Wohnraumlüftung sowie Wärmegewinnung, Sicherheit und Schutz sowie Verkauf und Montage von Hausgeräten aller Art gehören zur täglichen Arbeit. Aber nicht nur im großen Stil, sondern auch wenn kleine Reparaturen anstehen, ist Elektro Brünjes ein Ansprechpartner. „Wir bieten dafür einen schnellen, ­kompetenten und flexiblen Kundendienst an“, sagt der Elektromeister.