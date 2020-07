Die Pandemie macht vielen Urlaubern einen Strich durch die rechnung. Trotzdem verreisen viele Deutsche und sollten ihren sicheren Reisebegleiter gerade in diesen Zeiten immer dabei haben. (Weser Kurier Grafik - Schumann)

Es ist Beginn der Sommerferien – das bedeutet für viele: Urlaub. Ab an den Strand und in den Sonnenschein. Doch dieser Sommer ist anders, Corona macht Urlaubern oft einen Strich durch die Rechnung. Trotz der Pandemie zieht es viele Deutsche – insbesondere in den kommenden Wochen – ins Ausland. Und ein ständiger Begleiter, der ein wenig bei der Unsicherheit in einem anderen Land helfen kann: das Smartphone. Das Tübinger Unternehmen A3M, ein Krisenfrühwarn-Dienstleister, hat eine Liste von nützlichen Apps für Urlauber zusammengestellt, „die nicht nur in puncto Corona für ein gesteigertes Sicherheitsgefühl sorgen können“, heißt es in der Pressemitteilung.

Passend zu diesem Sicherheitsgefühl wird als erste App direkt „Sicher Reisen“ empfohlen, ein Angebot vom Auswärtigen Amt. Dort sind alle relevanten Informationen für die Reise zu finden: Eine Checkliste zur Urlaubsvorbereitung ist ebenso enthalten wie die ­Adressen deutscher Vertretungen im Ausland und die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes, die derzeit noch mal besondere Brisanz haben. Beim Start der App kann der User angeben, in welches Land er fährt oder für welches Gebiet er sich interessiert. Auf einer Pinnwand sind dann die favorisierten Ziele zu finden.

Neben dieser gibt es auf dem Startbildschirm noch Informationen zu verschiedenen Notfallsituationen, wie Passverlust, Verkehrsunfall oder Haftfälle. Corona steht auch hier im Fokus: „Lagen können sich schnell verändern und entwickeln“ steht am Anfang fast jeder Punkte. Außerdem wird empfohlen, sich gut um den Reisekrankenversicherungsschutz zu kümmern und sich bei der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts zu registrieren. Die Registrierung dort, bei der elektronischen Erfassung von Deutschen im Ausland (ELEFAND), ist freiwillig. Durch diese kann die Auslandsvertretung vor Ort – falls erforderlich – in Krisen- und sonstigen Ausnahmesituationen mit den Deutschen in ihrem Amtsbezirk schnell Verbindung aufnehmen.

Schutz und Gefahren

Die App „Gobal Monitoring“ zeigt mithilfe einer Karte Gefahren auf. Der Nutzer kann in bestimmte Gebiete rein- und rauszoomen, es werden Warnsymbole angezeigt. Neben Corona werden dort auch politische Unruhen, Terrorismus, Streiks, Hurrikans, Tsunamis, Erdbeben, Epidemien und Kriminalität angezeigt.

So wird beispielsweise in Italien neben dem Coronavirus momentan auch in der Nähe von Florenz das Symbol „Streiks“ angezeigt. Wenn man es anklickt, öffnet sich eine Erklärung: „Streiks im Seefahrtsektor und Regionalverkehr“. In diesem Fall sei mit größeren Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Neben den Erklärungen ist dort auch einzusehen, wann das letzte Update kam, und welche Gefahrenstufe das Problem einnimmt – in diesem Fall 2/5.

Bei der App muss man sich anmelden, zum Beispiel mit einem Google-Konto, und sie greift auf den Standort zu. So kann die App nachvollziehen, wo man sich befindet, und benachrichtigt Nutzer aktiv über Gefahren am aktuellen Standort über Push-Nachrichten. Die App kann 30 Tage kostenlos genutzt werden. Es ist also sinnvoll, die App erst ein paar Tage vor Reisebeginn zu installieren, um diese während des Urlaubs frei nutzen zu können.

Das Smartphone ist im Urlaub vielfach einsetzbar: Ob zum Googeln von guten Restaurants, um den Lieben zu Hause zu schreiben oder um Floskeln in eine andere Sprache zu übersetzen – das Handy hilft. Es sollte also möglichst gut funktionieren, daher ist insbesondere im Ausland auf einen guten Schutz vor Viren zu achten. Hier empfiehlt das Tübinger Unternehmen das Programm der App „Sophos Mobile Security“. Diese soll den Nutzer verlässlich vor Zugriff durch Schadsoftwares schützen.

Damit die Software gut funktionieren kann, darf man sich als Nutzer nur nicht scheuen, der App den Zugriff auf die Inhalte des Handys zu erlauben. Nur so kann eine Prüfung des Handys auf Viren stattfinden. Auf dem Startbildschirm wird dem Nutzer danach angezeigt „Gerät geschützt“. Es wird dabei zwischen Gerätesicherheit, Netzwerksicherheit und App-Sicherheit unterschieden. Im Menü des Startbildschirms können noch viele andere Funktionen ausgewählt werden, wie „App-Protection“, bei der auch einzelne Apps ausgewählt werden können. Durch ein Protokoll behält der Nutzer den Überblick, wann die Software einen Scann durchgeführt hat und wann sie etwas gefunden hat.

Nicht in allen Ländern können Urlauber Apps gleich benutzen. Nicht nur, dass in besonders restriktiven Ländern Nutzer Behörden eher ungern den Zugriff auf ihr Tun gewähren wollen. Zudem sind vereinzelte Apps in einigen Regionen der Welt verboten oder nicht nutzbar. Dann steht man ohne Google Maps oder Übersetzer in China und kommt nicht weit: Abhilfe verspricht ein VPN-Client (Virtual Private Network) wie etwa der von „TunnelBear“. Mit ihm lässt sich der eigene Standort verschleiern, sodass Nutzer buchstäblich unter dem Radar laufen.

Um diesen Service nutzen zu können, müssen die User ein kostenloses Konto erstellen und mit ihrer E-Mail-Adresse bestätigen. Wenn das passiert ist, erscheint auch hier eine Karte: In jedem Land ist ein Tunnel aufgemalt, symbolisch für die sichere Verbindung. Unten auf der Karte kann der Nutzer ein Land suchen. Oben ist ein Regler, mit dem die Verbindung ganz einfach mit einem Klick getrennt werden kann. Damit die App diese herstellen kann, muss der Zugriff auf die Internetverbindung erlaubt werden. Wenn eine sichere Verknüpfung steht, erscheint oben in der Leiste, in der auch der Akkustand und die Uhrzeit angezeigt werden, ein kleiner Schlüssel: Der Nutzer surft jetzt privat.

Ortung des Handys

Bei iPhones gibt es diese Funktion vorinstalliert auf dem Handy: Was „Wo ist“ bei Apple heißt, können sich Nutzer von Android-Betriebssystemen als „Find my Android Device“ – finde mein Handy – herunterladen. Der Verlust oder Diebstahl des Smartphones ist für Reisende ein überaus unangenehmes Szenario. Mit dieser App lässt sich das Telefon orten, den Inhalt löschen oder eine Nachricht an den neuen „Besitzer“ schicken.

Wenn der Nutzer den Tracker öffnet, muss er sich erst einmal anmelden: Auch hier müssen wieder Handynummer, E-Mail-Adresse und Standort angegeben werden. Falls sich mehrere Mitglieder der Familie anmelden, können sie einen Kreis bilden, sich per Einladungscode verbinden und die Handys so gegenseitig orten. Innerhalb dieses Kreises können über die App auch Nachrichten verschickt werden.

Es eignet sich also auch für Familien, die mit kleinen Kindern in Urlaub fahren und diese im Blick haben wollen. Aufenthalt in einem fremden Land bedeutet neben der Erfahrung einer anderen Kultur meist auch die Kommunikation in einer anderen Sprache, und wenn es nicht gerade ein englischsprachiges Land ist, dann gestaltet ich bei vielen der flüssige Informationsaustausch eher schwierig. Gut, dass es dafür diverse Apps gibt. Das Unternehmen A3M empfiehlt „SayHi“.

Mit ihr lassen sich ganze Sequenzen ins Handy sprechen und in die jeweilige Landessprache überführen. Dafür muss beim Start der App der Zugriff auf das Mikrofon erlaubt werden, mit dem Hinweis: „Wir hören nur zu, wenn Sie auf die Mikrofontaste drücken.“ Der Zugriff kann jederzeit wieder deaktiviert werden – und es kann natürlich auch manuell ein Text eingegeben werden. Dieser wird in der ausgesuchten Wunschsprache dann übersetzt und laut vorgespielt.

So kann der Nutzer also eine ganze Unterhaltung führen: Der Urlauber aus Bremen, der in Italien Urlaub macht, spricht etwas auf Deutsch ein, lässt es von der App übersetzen und spielt es dem Italiener vor. Dieser nimmt seine Antwort auf Italienisch mit der App auf und diese übersetzt sie ins Deutsche. Der Nutzer kann sogar die Geschwindigkeit der Aussprache steuern. Oben rechts gibt es einen Knopf, mit dem der Nutzer am Ende bei Bedarf die ganze Unterhaltung auch wieder löschen kann. Mit dieser Sammlung an Apps auf dem Handy kann der Urlaub dann also entspannt losgehen, bestmöglich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ein Urlaub anders als die anderen Jahre wird es wahrscheinlich so oder so.