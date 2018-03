Mit Apps lässt sich die Bereitstellung von Warmwasser auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellen. (djd / MLO, pololia - Fotolia)

Den Einbau einer neuen, hocheffizienten Zirkulationspumpe kann der Heizungsinstallateur mit erledigen. (Purestock und djd / MLO, Getty Images/Purestock)

Einstellungen über WLAN

Die Folge sind hohe Stromkosten, deren Ursache viele Hausbesitzer gar nicht kennen. Dabei sind auch moderne Trinkwasser-Zirkulationspumpen längst smart geworden.

Pumpen der neuesten Generation mit sogenannter AutoLearn-Technologie verbrauchen nur noch rund ein Zehntel des Stroms im Vergleich zu alten, ungeregelten „Dauerläufern“. Hinzu kommen ebenso hohe Reduzierungen der Wärmeverluste in den Leitungen, wenn warmes Wasser nicht rund um die Uhr bereitgestellt wird, sondern nur dann, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Zusätzlich können beispielsweise Pumpen der Deutschen Vortex per App gesteuert und überwacht werden. Über WLAN lassen sich energiesparende Drehzahlen einstellen, Komforteinstellungen ändern, Urlaubsschaltungen aktivieren oder Pumpenläufe per Timer einstellen. Das warme Wasser steht immer wie gewünscht zur Verfügung und soll spät abends doch noch geduscht werden, reicht ein Klick.

Immer informiert

Mit Informationen über den aktuellen und den durchschnittlichen Energieverbrauch ist man zudem immer auf dem Laufenden über die zu erwartenden Energiekosten. Und zusätzlich sind über die App weitere Produktinformationen, Austauschtabellen, Störungsabhilfen und vieles mehr jederzeit abrufbar.

Den Einbau einer neuen, hocheffizienten Zirkulationspumpe kann der Heizungsinstallateur beim nächsten Wartungstermin im Handumdrehen mit erledigen. Die Unternehmen aus dem Landkreis sind alle auf dem neuesten Stand der Technik und beantworten Fragen zu diesem Thema gerne.

Schnell bezahlt

Die Kosten im niedrigen dreistelligen Bereich machen sich in der Regel durch die erzielten Energieeinsparungen bereits nach wenigen Jahren bezahlt. Hinzu kommt, dass auch der Staat den Einbau der energieeffizienten Pumpentechnik fördert. 30 Prozent der Nettokosten für die neue Pumpe und ihren Einbau gibt es über das BAFA zurück. Die Antragstellung ist unbürokratisch über die Website www.bafa.de möglich.