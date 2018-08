Das find' ich in Weyhe

Smartphone wird Geldbörse

Kristina Bumb

Ob man auf dem Weg zur Arbeit an der Tankstelle Kraftstoff zapft oder sich beim Bäcker schnell ein Croissant kauft – in vielen Situationen wäre es angenehm, wenn das ­Bezahlen so rasch und so einfach wie möglich geht. Die neue Sparkassen-App für mobiles Bezahlen ist für solche Situationen bestens geeignet.