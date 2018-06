Mit der App «Photos Companion» können Wondows-10-Nutzer Fotos von ihrem Smartphone per WLAN auf den Rechner transportieren. Die App unterstützt sowohl Android als auch iOS. Foto: Andrea Warnecke (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Die meisten Smartphone-Fotos sollen schon aus Sicherungsgründen früher oder später vom Mobilgerät herunter - entweder in die Cloud oder auf den Rechner.

Für Nutzer, die in diesem Zusammenhang auf Cloud-Dienste verzichten und es lästig finden, das Smartphone per Kabel mit dem Computer zu verbinden, gibt es eine interessante App von Microsoft. Sie heißt Photos Companion ( Android und iOS) und überträgt die Bilder auf dem Smartphone in einem Schwung auf den Windows-10-Rechner - und zwar über das WLAN daheim.

Dazu öffnet man die Fotos-Anwendung von Windows 10 und wählt „Importieren/Vom Mobilgerät über WLAN“. Das Programm zeigt dann einen QR-Code an, der mit dem Smartphone gescannt wird. Anschließen kann man die Bilder auf dem Mobilgerät auswählen und an den PC senden.