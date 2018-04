Wandern mit dem Vierbeiner

So bereiten Hundehalter die Bergtour richtig vor

Am Wochenende in die Berge - und der Hund? Kommt natürlich mit. Zumindest, wenn er gesund und älter als ein Jahr ist. Gute Vorbereitung, genug Pausen und Wasser sind in jedem Fall Pflicht.